Cristiano Ronaldo Mancini’nin prensini istedi! Eski takımı Juventus’u üzecek...

DÜNYA YILDIZLARININ YANINA CHİESA...
Jesse Lingard, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Amad Diaalo, Antony Martial ve Edinson Cavani gibi hücum oyuncularının forma giydiği Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun isteği üzerine Chiesa'yı da takipe aldı.
Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Ronaldo, Manchester United yönetimine Chiesa'yı önerdi.
İtalyan oyuncu bu sezon Serie A'da 6 maçta bir gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta da fileleri sarsmayı başardı.
Toplamda Serie A'da Fiorentina ve Juventus formalarıyla 173 maça çıkan Chiesa, 35 gola imza atarken 32 de asist yaptı.
Başarılı oyuncu İtalya milli takımıyla da 34 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
İtalya milli takım teknik direktörü Roberto Mancini, Chiesa'yı en önemli oyuncualrından biri olarka görüyor.