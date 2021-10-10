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Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:07

Cristiano Ronaldo Mancini'nin prensini istedi! Eski takımı Juventus'u üzecek...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cristiano Ronaldo Mancini’nin prensini istedi! Eski takımı Juventus’u üzecek...

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Manchester United'a transfer olduktan kısa süre sonra İngiltere'ye damga vurdu. Premier Lig'de ayın futbolcusu seçilen Portekizli yıldız Manchester United formasıyla çıktığı 6 maçta 5 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı da boş geçmeyen Ronaldo, eski takım arkadaşını Old Trafford'ta görmek istiyor.

İtalyanların aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo, Juventus'un İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa'nın transfer edilmesini istiyor. Chiesa, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanmasında büyük rol oynamıştı. Asla pes etmeyen bir oyun yapısında sahip olan Chiesa da İngiltere'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

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Jesse Lingard, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Amad Diaalo, Antony Martial ve Edinson Cavani gibi hücum oyuncularının forma giydiği Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun isteği üzerine Chiesa'yı da takipe aldı.

Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Ronaldo, Manchester United yönetimine Chiesa'yı önerdi.

İtalyan oyuncu bu sezon Serie A'da 6 maçta bir gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta da fileleri sarsmayı başardı.

Toplamda Serie A'da Fiorentina ve Juventus formalarıyla 173 maça çıkan Chiesa, 35 gola imza atarken 32 de asist yaptı.

Başarılı oyuncu İtalya milli takımıyla da 34 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

İtalya milli takım teknik direktörü Roberto Mancini, Chiesa'yı en önemli oyuncualrından biri olarka görüyor.

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Cristiano Ronaldo Mancini'nin prensini istedi! Eski takımı Juventus'u üzecek...
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