Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı? Merakla beklenen Wilder - Fury maçının kazananı belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:39 Son Güncelleme: 10.10.2021 10:40

Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı? Merakla beklenen Wilder - Fury maçının kazananı belli oldu!

Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı? Merakla beklenen Wilder - Fury maçının kazananı belli oldu!

Büyük bir merakla beklenen Deontay Wilder - Tysun Fury boks maçı sonuçlandı. Bu noktada, Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Wilder ile Fury arasındaki üçüncü maç, TSİ ile bu sabaha karşı Las Vegas'ta düzenlendi. WBC Dünya Ağır Siklet Şampiyonluk Kemeri'nin ortaya koyulduğu maçta, bir boksör diğerine üstünlük sağlamayı bildi. Peki, Deontay Wilder Tyson Fury boks maçını kim kazandı, kim yendi? İşte, detaylar

Deontay Wilder ile Tyson Fury arasındaki 3. boks maçı tamamlandı. TSİ ile bu sabaha karşı oynanan maça ABD'nin Las Vegas şehri ev sahipliği yaptı. Fury ile Wilder arasındaki 3. maç 24 Temmuz tarihinde oynanacaktı ancak; Fury koronavirüse yakalanmıştı. İleri bir tarihe alınan karşılaşma, bu sabaha karşı oynanadı. WBC Dünya Ağır Siklet Şampiyonluk Kemeri'nin ortada olduğu müsabakayı, bir boksör kazanmayı bildi. Bu noktada, Wilder Fury maçını kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı, hangi boksör yendi? İşte, Deontay Wilder Tyson Fury maçı hakkında detaylar

DAHA ÖNCE 2 KARŞILAŞMA OYNANMIŞTI

Tyson Fury ile Deontay Wilder daha önce iki kez WBC Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı için karşı karşıya gelmişti. Aralık 2018'deki ilk mücadele beraberlikle sonuçlanmış, Şubat 2020'deki ikinci maçı ise Tyson Fury, Wilder'ı 7. rauntta nakavt ederek kemerin sahibi olmuştu.

Fury - Wilder üçlemesinin üçüncü ayağı 24 Temmuz 2021'de yapılacaktı ancak Tyson Fury'nin koronavirüse yakalanması sonrasında mücadele bu geceye alındı.

FURY WILDER MAÇINI KİM KAZANDI?

İlk raundları oldukla çekişmeli geçen mücadelede Wilder, Fury'yi yere düşürmesine rağmen İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder'ı devirmeyi başardı ve mücadeleyi nakavtla kazandı.

32 MAÇTA 31 GALİBİYET 1 BERABERLİK

İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 32. maçta 31 galibiyetini aldı. Fury'nin 1 de beraberlik bulunuyor.

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Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı? Merakla beklenen Wilder - Fury maçının kazananı belli oldu!
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