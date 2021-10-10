Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı? Merakla beklenen Wilder - Fury maçının kazananı belli oldu!

Deontay Wilder ile Tyson Fury arasındaki 3. boks maçı tamamlandı. TSİ ile bu sabaha karşı oynanan maça ABD'nin Las Vegas şehri ev sahipliği yaptı. Fury ile Wilder arasındaki 3. maç 24 Temmuz tarihinde oynanacaktı ancak; Fury koronavirüse yakalanmıştı. İleri bir tarihe alınan karşılaşma, bu sabaha karşı oynanadı. WBC Dünya Ağır Siklet Şampiyonluk Kemeri'nin ortada olduğu müsabakayı, bir boksör kazanmayı bildi. Bu noktada, Wilder Fury maçını kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı, hangi boksör yendi? İşte, Deontay Wilder Tyson Fury maçı hakkında detaylar
Tyson Fury ile Deontay Wilder daha önce iki kez WBC Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı için karşı karşıya gelmişti. Aralık 2018'deki ilk mücadele beraberlikle sonuçlanmış, Şubat 2020'deki ikinci maçı ise Tyson Fury, Wilder'ı 7. rauntta nakavt ederek kemerin sahibi olmuştu.
Fury - Wilder üçlemesinin üçüncü ayağı 24 Temmuz 2021'de yapılacaktı ancak Tyson Fury'nin koronavirüse yakalanması sonrasında mücadele bu geceye alındı.
İlk raundları oldukla çekişmeli geçen mücadelede Wilder, Fury'yi yere düşürmesine rağmen İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder'ı devirmeyi başardı ve mücadeleyi nakavtla kazandı.
32 MAÇTA 31 GALİBİYET 1 BERABERLİK
İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 32. maçta 31 galibiyetini aldı. Fury'nin 1 de beraberlik bulunuyor.