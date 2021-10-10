Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı? Merakla beklenen Wilder - Fury maçının kazananı belli oldu!

Deontay Wilder ile Tyson Fury arasındaki 3. boks maçı tamamlandı. TSİ ile bu sabaha karşı oynanan maça ABD'nin Las Vegas şehri ev sahipliği yaptı. Fury ile Wilder arasındaki 3. maç 24 Temmuz tarihinde oynanacaktı ancak; Fury koronavirüse yakalanmıştı. İleri bir tarihe alınan karşılaşma, bu sabaha karşı oynanadı. WBC Dünya Ağır Siklet Şampiyonluk Kemeri'nin ortada olduğu müsabakayı, bir boksör kazanmayı bildi. Bu noktada, Wilder Fury maçını kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Deontay Wilder Tyson Fury maçını kim kazandı, hangi boksör yendi? İşte, Deontay Wilder Tyson Fury maçı hakkında detaylar