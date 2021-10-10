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Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:28 Son Güncelleme: 10.10.2021 09:32

Ömer Bayram maaşının %14'ünü Galatasaray'a yatırdı! Drogba, Sneijder ve Gomis gibi...

MEHMET ÖZCAN
Ömer Bayram maaşının %14’ünü Galatasaray’a yatırdı! Drogba, Sneijder ve Gomis gibi...

Taraftarın zaman zaman eleştirdiği Ömer Bayram, Çaykur Rizespor deplasmanında oyuna girdikten sonra takımının ikinci golünün asistini yapmıştı. Galatasaray'dan senelik 6.5 milyon TL kazanan Ömer Bayram, Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladı. Ömer'in G. Saray sevgisi lafta kalmadı. Mehmet Özcan'ın haberi...

Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un inişlı çıkışlı performansından sonra Konyaspor maçına ilk 11'de başlama ihtimali olan Ömer Bayram, dün oynanan Tuzlaspor maçında da sahanın yıldızları arasındaydı. Serbest vuruştan harika bir gol atan Ömer Bayram'ın 900 bin TL ödeyerek Galatasaray Stadyumu'ndan loca satın aldığı ortaya çıktı.

Fatih Terim'in yoğun fikstürde daha çok şans vermeyi düşündüğü Ömer, taraftar tepkisiyle karşılaşsa da çalışkanlığının ödülünü alıyor.

Çocukluktan Galatasaraylı olan ve transferi açıklandığında sarı-kırmızı formalı fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, sevgisini lafta bırakmadı.

900 BİN TL ÖDEDİ LOCA SATIN ALDI!

30 yaşındaki solağın kulübüne 900 bin TL ödeyerek Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı. Garanti ücreti 6.5 milyon TL olan Ömer bir anlamda maaşının yüzde 14'ünü Galatasaray'a bağışladı.

DROGBA VE SNEİJDER GİBİ...

Geçmiş dönemde Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu. Bu listeye son olarak Ömer Bayram da eklendi.

ÖMER BAYRAM GALATASARAY'DA NE YAPTI?

30 yaşındaki milli oyuncu Galatasaray'da 105 maça çıktı. 9222 dakika süre alan Ömer, 2 gol atarken 23 de asist yaptı.

'HAK EDEN MİLLİ TAKIM'A GİTSİN'

Tuzlaspor maçının ardından konuşan Ömer Bayram, "İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar" dedi. A Milli Takım'a çağrılmadığı için hayal kırıklığı yaşamadığını bildiren tecrübeli futbolcu,

"Bu milli görevimiz. Ben olsaydım başka arkadaş çağrılmayacaktı. En önemlisi hak eden gitsin ve milli takımımız başarılı olsun" yorumunu yaptı.

Galatasaray, Tuzlaspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı kırmızılılar maçı Babel, Oğulcan, Ömer Bayram ve Diagne'nin golleriyle 4-3 kazandı. Sacha Boey ve Yedlin'in yokluğunda sağ bekte Yusuf Erdem Gümüş forma giydi.

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Ömer Bayram maaşının %14'ünü Galatasaray'a yatırdı! Drogba, Sneijder ve Gomis gibi...
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