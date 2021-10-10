Dün akşamki Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belli oluyor. Büyük ikramiye tutarı 70 Milyon Türk Lirası'nı aşan oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayan şans oyunu severler şanslı numaraları merak ederek 9 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 EKİM)

Milli Piyango Online ile 9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;