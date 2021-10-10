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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:37

Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok?

Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Mete Başkan karakterinin olmaması dikkat çekiyor. Dizide Mesut Akusta’nın canlandırdığı Mete Başkanı yeni bölümde göremeyenler Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden mi ayrıldı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz aylarda Mete Başkan'ı canlandıran oyuncu Mesut Akusta’nın çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı duyurulmuştu. Peki Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok? İşte bilgiler…

Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam 17.bölümü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Dizide MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta, yapımın yeni sezonunda olmaması hayranlarını meraklandırdı. Öte yandan ünlü oyuncunun sağlık sorunuyla ilgili problemi olduğu biliniyor. Peki Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta neden yok?

TEŞKİLAT METE BAŞKAN (MESUT AKUSTA) DİZİDEN ÇIKTI MI?

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi.

Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

MESUT AKUSTA YER ALDIĞI PROJELER

2018: Börü- İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan

2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret

2016: Köroğlu- Bolu Beyi

2013: Karagül- Kendal Şamverdi

2011: Ay Tutulması- Şevket

2009: Ezel

2009: Umut- Turan Bey

2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

2008: İpsiz Recep- Şerif

2007: Sessiz Fırtına

2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

2003: Kurşun Yarası- Rıza

2001: Benimle Evlenir Misin?

2001: Güz Gülleri

1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Deli Yürek- Burhan

1993: Son Söz Sevginin

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Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok?
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