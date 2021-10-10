Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam 17.bölümü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Dizide MİT ekibinin başındaki Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta, yapımın yeni sezonunda olmaması hayranlarını meraklandırdı. Öte yandan ünlü oyuncunun sağlık sorunuyla ilgili problemi olduğu biliniyor. Peki Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta neden yok?
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi.
Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.
Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
2018: Börü- İrfan Aladağ
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem
2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan
2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret
2016: Köroğlu- Bolu Beyi
2013: Karagül- Kendal Şamverdi
2011: Ay Tutulması- Şevket
2009: Ezel
2009: Umut- Turan Bey
2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık
2008: İpsiz Recep- Şerif
2007: Sessiz Fırtına
2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
2003: Kurşun Yarası- Rıza
2001: Benimle Evlenir Misin?
2001: Güz Gülleri
1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Deli Yürek- Burhan
1993: Son Söz Sevginin