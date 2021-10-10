Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu, diziden mi ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkan’ı Mesut Akusta neden yok?

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

MESUT AKUSTA YER ALDIĞI PROJELER

2018: Börü- İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan

2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret

2016: Köroğlu- Bolu Beyi

2013: Karagül- Kendal Şamverdi

2011: Ay Tutulması- Şevket

2009: Ezel

2009: Umut- Turan Bey

2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

2008: İpsiz Recep- Şerif

2007: Sessiz Fırtına

2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

2003: Kurşun Yarası- Rıza

2001: Benimle Evlenir Misin?

2001: Güz Gülleri

1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Deli Yürek- Burhan

1993: Son Söz Sevginin