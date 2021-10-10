Planlarını bu dörtlü üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Bakasetas ve Hamsik'le rakibine üstünlük kurup, bu ikilinin yön vereceği hücumlarda Nwakaeme ve Cornelius ile F.Bahçe'yi devirmeyi hedefliyor.

TOPLU DAYANIŞMA

Avcı ayrıca Bakasetas ve Hamsik'ten saha içinde liderlik görevini yapmalarını ve daha fazla sorumluluk almalarını istiyor.