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Giriş Tarihi: 10.10.2021 09:50 Son Güncelleme: 10.10.2021 09:51

Trabzonspor'da zaferin anahtarı süper dörtlüde

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da zaferin anahtarı süper dörtlüde

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 4 oyuncusuna güveniyor. Orta sahada Hamsik-Bakasetas ikilisiyle kontrolü almayı hedefleyen Bordo-Mavililer, hücumda da Nwakaeme ve Cornelius ile güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'un ligde oynadığı 8 maçta toplam 13 gol, 7 asiste imza atan yıldızları Bakasetas (5 gol, 3 asist), Hamsik (1 gol, 2 asist), Nwakaeme (4 gol, 2 asist) ve Cornelius (3 gol) milli ara sonrası Fenerbahçe ile 17 Ekim Pazar günü oynanacak liderlik maçında da Fırtına'nın vurucu gücü olacak.

Planlarını bu dörtlü üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Bakasetas ve Hamsik'le rakibine üstünlük kurup, bu ikilinin yön vereceği hücumlarda Nwakaeme ve Cornelius ile F.Bahçe'yi devirmeyi hedefliyor.

TOPLU DAYANIŞMA
Avcı ayrıca Bakasetas ve Hamsik'ten saha içinde liderlik görevini yapmalarını ve daha fazla sorumluluk almalarını istiyor.

58 yaşındaki hoca, oyuncularının tamamını da kritik maça "Toplu savunma ve toplu dayanışma" prensibiyle ile hazırlayacak.

Avcı, milli oyuncuların dönmesiyle bunun üzerinde özellikle duracak.

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Trabzonspor'da zaferin anahtarı süper dörtlüde
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