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Giriş Tarihi: 10.10.2021

U19’la farklı prova

U19’la farklı prova
TRABZONSPOR'DA Fenerbahçe maçının hazırlıkları tek idmanla devam etti. Antrenmanda, U19 takımıyla çift kale maç yapılırken, karşılaşmayı A Takım 4-0'lık sonuçla kazandı. Trabzonspor'un gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti. Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Abdulkadir Parmak ve Koita'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Djaniny Semedo ise antrenmanda takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bu oyuncuların tedavisinin devam ettiği ve kademeli olarak takıma kazandırılacakları öğrenildi.

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U19’la farklı prova
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