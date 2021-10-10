U19’la farklı prova

TRABZONSPOR'DAFenerbahçe maçının hazırlıkları tek idmanla devam etti. Antrenmanda, U19 takımıyla çift kale maç yapılırken, karşılaşmayı A Takım 4-0'lık sonuçla kazandı. Trabzonspor'un gollerini Denswil,Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı vepenaltıdan Yunus Mallı kaydetti. Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Abdulkadir Parmak ve Koita'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Djaniny Semedo ise antrenmanda takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bu oyuncuların tedavisinin devam ettiği ve kademeli olarak takıma kazandırılacakları öğrenildi.