Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’a Marek Hamsik şoku!

2022 Dünya Kupası grup eleme maçları devam ediyor. H Grubu'nda Hırvatistan evinde Slovakya'yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İLK GOLÜN ASİSTİ HAMSİK'TEN GELDİ
Slovakya'nın Hırvatistan karşısındaki ilk golünü Schranz atarken golün asisti Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Marek Hamsik'ten geldi.
HAMSİK SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Haftasonu Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Marek Hamsik, maçın 41. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki oyuncu yerini takım arkadaşı Bero'ya bıraktı.
Slovakya, zorlu Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.