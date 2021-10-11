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Giriş Tarihi: 11.10.2021 22:42 Son Güncelleme: 11.10.2021 23:09

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a Marek Hamsik şoku!

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’a Marek Hamsik şoku!

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. H Grubu'nda Hırvatistan ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Marek Hamsik'ten takımı Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber geldi.

2022 Dünya Kupası grup eleme maçları devam ediyor. H Grubu'nda Hırvatistan evinde Slovakya'yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK GOLÜN ASİSTİ HAMSİK'TEN GELDİ

Slovakya'nın Hırvatistan karşısındaki ilk golünü Schranz atarken golün asisti Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Marek Hamsik'ten geldi.

HAMSİK SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Haftasonu Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Marek Hamsik, maçın 41. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki oyuncu yerini takım arkadaşı Bero'ya bıraktı.

Slovakya, zorlu Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a Marek Hamsik şoku!
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