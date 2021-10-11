Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.
Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…
HÜCUMDA BERİSHA-ROSSİ-ÖZİL ÜÇLÜSÜ
Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.
Yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor.
SABIRLI OL MARCEL
Bu arada Ligin 4. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Marcel Tisserand, saha çalışmalarını sürdürüyor.
Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Kongolu savunmacı, Trabzonspor maçında görev almak isterken teknik direktör Vitor Pereira'dan onay gelmedi.
Portekizli hoca, "Tam hazır olmadan seni riske etmem, sabırlı ol" diyerek talebesini geri çevirdi. Tisserand'ın Alanya maçında sahalara dönmesi bekleniyor.