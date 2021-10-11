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Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:55 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:56

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Trabzonspor maçında oynaması zor

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın Trabzonspor maçında oynaması zor

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia'nın milli maç nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasına yetişme ihtimali çok düşük. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ya kafileye ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak. Vitor Pereira ise B planını belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak.

Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…

HÜCUMDA BERİSHA-ROSSİ-ÖZİL ÜÇLÜSÜ
Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

Yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor.

Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.

SABIRLI OL MARCEL

Bu arada Ligin 4. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Marcel Tisserand, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Kongolu savunmacı, Trabzonspor maçında görev almak isterken teknik direktör Vitor Pereira'dan onay gelmedi.

Portekizli hoca, "Tam hazır olmadan seni riske etmem, sabırlı ol" diyerek talebesini geri çevirdi. Tisserand'ın Alanya maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Trabzonspor maçında oynaması zor
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