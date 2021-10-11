Galatasaray’a 110 milyon dolar gelir! 5+5 yıllık sözleşme...

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Forma + stadyum geliri toplamda 110 milyon dolar oldu. (Formadan da 250 milyon TL + stadyumdan ise 725 milyon TL)