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Giriş Tarihi: 12.10.2021 00:22 Son Güncelleme: 12.10.2021 00:55

Galatasaray'a 110 milyon dolar gelir! 5+5 yıllık sözleşme...

Galatasaray’a 110 milyon dolar gelir! 5+5 yıllık sözleşme...

Galatasaray, stadyum isim hakları için Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği belirtildi. Galatasaray stadının adı 'Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu' oldu.

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Forma + stadyum geliri toplamda 110 milyon dolar oldu. (Formadan da 250 milyon TL + stadyumdan ise 725 milyon TL)

STADIN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Yeni sponsorla birlikte Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği belirtildi.



Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde: "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

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Galatasaray'a 110 milyon dolar gelir! 5+5 yıllık sözleşme...
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