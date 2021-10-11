Letonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, milli maç şifresiz mi? İşte Türkiye Letonya maçının canlı yayın kanalı

Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te gerçekleşecek olan milli maç, kırmızı beyazlı takımımızın bu yılki 14'üncü karşılaşması olacak. Dünya Kupası Elemeleri'nde başarıya koşan takımımızın mücadelesi, Letonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, milli maç şifresiz mi olacak gibi sorularla inceleniyor. İşte maça ilişkin merak edilenlerin yanıtı ve canlı yayın kanalı.
LETONYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?
Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak ve 11 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) TSİ 21.45'te başlayacak. Bu karşılaşmayla ay yıldızlı takımımız tarihinin 600'üncü maçına çıkacak.
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Deplasmanda gerçekleşecek olan milli maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Maç ülkemizde şifresiz olarak izlenebilecek.
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis
Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz
TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü.