Letonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, milli maç şifresiz mi? İşte Türkiye Letonya maçının canlı yayın kanalı

Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te gerçekleşecek olan milli maç, kırmızı beyazlı takımımızın bu yılki 14'üncü karşılaşması olacak. Dünya Kupası Elemeleri'nde başarıya koşan takımımızın mücadelesi, Letonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, milli maç şifresiz mi olacak gibi sorularla inceleniyor. İşte maça ilişkin merak edilenlerin yanıtı ve canlı yayın kanalı.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak ve 11 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) TSİ 21.45'te başlayacak. Bu karşılaşmayla ay yıldızlı takımımız tarihinin 600'üncü maçına çıkacak.