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Giriş Tarihi: 12.10.2021 01:27

Mısır, Libya'yı 3 golle yendi! Mostafa Mohamed maça damga vurdu...

Mısır, Libya’yı 3 golle yendi! Mostafa Mohamed maça damga vurdu...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Mısır, deplasmanda Libya'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yaparak maçın etkili isimlerinden birisi oldu.

Galatasaray'da bu sezon performansıyla eleştirilen Mostafa Mohamed, milli aradan önce oynanan Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşamıştı. Mostafa Mohamed'in de formasını giydiği Mısır, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Libya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Mostafa Mohamed, Mısır'ın en etkili isimlerinden birisi oldu. 39. dakikada Ahmed el Fotouh'un attığı golde asist yapan Mohamed, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı. Mısır'da Ramadan Sobhi'nin attığı gol skoru belirledi: 0-3

Bu sonuçla Mısır, 4 maçta aldığı 10 puanla liderliğini sürdürdü.

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Mısır, Libya'yı 3 golle yendi! Mostafa Mohamed maça damga vurdu...
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