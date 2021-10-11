Mısır, Libya’yı 3 golle yendi! Mostafa Mohamed maça damga vurdu...

Galatasaray'da bu sezon performansıyla eleştirilen Mostafa Mohamed, milli aradan önce oynanan Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşamıştı. Mostafa Mohamed'in de formasını giydiği Mısır, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Libya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Mostafa Mohamed, Mısır'ın en etkili isimlerinden birisi oldu. 39. dakikada Ahmed el Fotouh'un attığı golde asist yapan Mohamed, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı. Mısır'da Ramadan Sobhi'nin attığı gol skoru belirledi: 0-3
Bu sonuçla Mısır, 4 maçta aldığı 10 puanla liderliğini sürdürdü.