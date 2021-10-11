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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Oyun değil sonuç odaklıyız

Oyun değil sonuç odaklıyız

"Hedefimiz galibiyet ve buna şiddetle ihtiyacımız var. Köklü değişiklikler bir günde olmuyor. Önce ikinciliğe götürecek sonucu almayı istiyoruz" "Norveç karşısında oyun kurarken ve topu forvete aktarırken iyi şeyler yaptık. Futbol felsefesinin oturması için sabır ve zaman gerekli"

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2. sınavını bugün Letonya karşısında verecek. Alman hoca, sahaya çıkaracağı 11 ve uygulayacağı taktiği söylemekten ısrarla kaçınırken, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sonuç almak bizim için şu an bir adım önde duruyor. Norveç maçında topu alır almaz kaptırmak, istediğimiz bir şey değildi. Belli durumlarda defans ve orta sahadan oyun kurarken topu forvete aktarırken iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. 3 gerçek antrenmanla o maça çıktık. Bunları anlatmak hoş değil ama futbolun da bir gerçeği var. Futbol felsefesinin oturması için sabır ve zaman gerekli.

HOLLANDA MAÇINDA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİLER
Letonya karşısında hedefimiz galibiyet ve buna şiddetle ihtiyacımız var. Ama köklü değişiklikler bir günde olmuyor. Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Açık farkla kazanmamız gerektiğini söylersem Letonya'ya saygısızlık yapmış olurum. Öncelikle sonucu görmeliyiz. Letonya'yı analiz ettik. Özellikle Hollanda ile oynadıkları ve 1- 0 kaybettikleri maçı izledik. Ben burada iyi bir performans gösterdiklerine inanıyorum. Ona göre tedbirlerimizi alacağız."

MERIH: İNANCIM TAM
TAKIM olarak geçmişte çok iyi performans sergilediklerini ancak artık geleceğe baktıklarını söyleyen Merih Demiral şöyle konuştu: "Takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çıktığımız her maçta bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki 3 maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama benim Dünya Kupası'na gideceğimize inancım tam."

UMUDUNU KAYBETME!
Ay-Yıldızlılar, bugün Letonya'yı yenerse play-off şansını son iki maça taşıyacak
Türkiye, bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki en kritik maçına Letonya karşısında çıkacak. Daugava Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği maç TRT 1'den yayınlanacak. G Grubu'nda 16 puanlı Hollanda, Cebelitarık'ı, 14 puanlı Norveç, Karadağ'ı ağırlayacak. 12 puanla 3. sırada yer alan Türkiye'nin, Letonya karşısında alacağı galibiyet, ikincilik umutlarını sürdürmesini ve Cebelitarık ile Karadağ müsabakalarına umutlu çıkmasını sağlayacak. 16 Kasım'da Hollanda ile Norveç'in karşılaşacağı düşünüldüğünde bugünkü maçın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tek yol Letonya'dan 3 puanla dönmek.

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