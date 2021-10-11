Oyun değil sonuç odaklıyız

"Hedefimiz galibiyet ve buna şiddetle ihtiyacımız var. Köklü değişiklikler bir günde olmuyor. Önce ikinciliğe götürecek sonucu almayı istiyoruz" "Norveç karşısında oyun kurarken ve topu forvete aktarırken iyi şeyler yaptık. Futbol felsefesinin oturması için sabır ve zaman gerekli"
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2. sınavını bugün Letonya karşısında verecek. Alman hoca, sahaya çıkaracağı11 ve uygulayacağı taktiğisöylemekten ısrarla kaçınırken, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sonuç almak bizim için şu an bir adım önde duruyor. Norveç maçında topu alır almazkaptırmak, istediğimiz bir şey değildi. Belli durumlarda defans ve orta sahadan oyun kurarken topu forvete aktarırken iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. 3 gerçek antrenmanla o maça çıktık. Bunları anlatmak hoş değil ama futbolun da bir gerçeği var. Futbol felsefesinin oturması içinsabır ve zaman gerekli.
HOLLANDA MAÇINDA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİLER
Letonya karşısında hedefimizgalibiyet ve buna şiddetle ihtiyacımızvar. Ama köklü değişikliklerbir günde olmuyor. Önce biziikinciliğe götürecek sonucu almakistiyoruz. Açık farkla kazanmamızgerektiğini söylersem Letonya'yasaygısızlık yapmış olurum.Öncelikle sonucu görmeliyiz.Letonya'yı analiz ettik. ÖzellikleHollanda ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçı izledik. Benburada iyi bir performans gösterdiklerineinanıyorum. Ona göretedbirlerimizi alacağız."
MERIH: İNANCIM TAM
TAKIM olarak geçmişte çok iyi performans sergilediklerini ancak artık geleceğe baktıklarını söyleyen Merih Demiral şöyle konuştu: "Takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çıktığımızher maçta bayrağımızı eniyi şekilde dalgalandırmakiçin elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki 3 maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. Rakiplerin puankaybetmesini bekleyeceğizama benim Dünya Kupası'nagideceğimize inancım tam."
UMUDUNU KAYBETME!
Ay-Yıldızlılar, bugün Letonya'yı yenerse play-off şansını son iki maça taşıyacak Türkiye, bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki en kritik maçına Letonya karşısında çıkacak. Daugava Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve İsveçli hakem AndreasEkberg'in yöneteceği maç TRT1'den yayınlanacak. G Grubu'nda 16 puanlı Hollanda, Cebelitarık'ı, 14 puanlı Norveç, Karadağ'ı ağırlayacak. 12 puanla 3. sırada yeralan Türkiye'nin, Letonya karşısındaalacağı galibiyet, ikincilikumutlarını sürdürmesini veCebelitarık ile Karadağ müsabakalarınaumutlu çıkmasını sağlayacak. 16 Kasım'da Hollanda ile Norveç'in karşılaşacağı düşünüldüğünde bugünkü maçın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tek yolLetonya'dan 3 puanla dönmek.