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Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:54 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:54

POMEM mülakat sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları araması, yeni haftanın ilk gününde de yapılmaya devam ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak olan 2021 POMEM sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Tüm aşamaların tamamlanmasının ardından en son düzenlenen sözlü mülakatların bitmesi ile birlikte gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27.Dönem POMEM sınav sonuçları hakkındaki son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

8 bin polis alımı sürecinin tamamlanmasının ardından sözlü mülakatların bitmesi ile birlikte adaylar POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak olan 2021 POMEM mülakat sonuçları gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; ön başvuru, fiziki parkur sınavı ve yazılı sınav süreci sonrası yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda 27.Dönem POMEM sınav sonuçları açıklanmış olacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

POMEM sözlü mülakat sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM mülakat sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
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