Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı!

2022 Dünya Kupası'nda grup eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Takım, grubun zorlu maçlarından biri olan Letonya deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. İkinci yarıda peş peşe gelen gollerle skor 1-1' gelirken, 90+6. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı kazanmasından sonra yine Burak Yılmaz penalt vuruşundan topu ağlara gönderdi ve maçı 2-1 kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu.
SERDAR DURSUN İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI
İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında peş peşe goller geldi. Letonya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskıyı arttıran Türkiye, 66. dakikada oyuna giren Serdar Dursun ile skoru 1-1'e getirdi. Maçı 2-1 kazanarak kritik 3 puanın sahibi olduk.
İlk milli maçına çıkan Serdar Dursun, Cengiz Ünder'in asistiyle ilk maçında ilk ilk golünü atmış oldu.
"TÜRK HALKINI DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRECEĞİZ"
Serdar Dursun: Buraya mutlak 3 puan için gelmiştik. İnşallah Türk halkını Dünya Kupası'na götüreceğiz. Burak ağabey düştüğünde penaltı olduğunu hissettim. Hemen itiraz ettik, hakemin niyeti yoktu penaltıyı vermeye.