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Giriş Tarihi: 11.10.2021 23:29 Son Güncelleme: 12.10.2021 00:02

Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı!

Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı!

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. A Milli Takım, deplasmanda Letonya'nın konuğu oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında peş peşe goller geldi. 66. dakikada oyuna giren Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı.

2022 Dünya Kupası'nda grup eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Takım, grubun zorlu maçlarından biri olan Letonya deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. İkinci yarıda peş peşe gelen gollerle skor 1-1' gelirken, 90+6. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı kazanmasından sonra yine Burak Yılmaz penalt vuruşundan topu ağlara gönderdi ve maçı 2-1 kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu.

SERDAR DURSUN İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında peş peşe goller geldi. Letonya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskıyı arttıran Türkiye, 66. dakikada oyuna giren Serdar Dursun ile skoru 1-1'e getirdi. Maçı 2-1 kazanarak kritik 3 puanın sahibi olduk.

İlk milli maçına çıkan Serdar Dursun, Cengiz Ünder'in asistiyle ilk maçında ilk ilk golünü atmış oldu.

"TÜRK HALKINI DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRECEĞİZ"

Serdar Dursun: Buraya mutlak 3 puan için gelmiştik. İnşallah Türk halkını Dünya Kupası'na götüreceğiz. Burak ağabey düştüğünde penaltı olduğunu hissettim. Hemen itiraz ettik, hakemin niyeti yoktu penaltıyı vermeye.

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Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı!
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