Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı!

2022 Dünya Kupası'nda grup eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Takım, grubun zorlu maçlarından biri olan Letonya deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. İkinci yarıda peş peşe gelen gollerle skor 1-1' gelirken, 90+6. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı kazanmasından sonra yine Burak Yılmaz penalt vuruşundan topu ağlara gönderdi ve maçı 2-1 kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu.