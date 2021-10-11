Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sert ve havalı
Giriş Tarihi: 11.10.2021

Sert ve havalı

UĞUR ÇEM
Sert ve havalı

Sadece bir kez yenip son 5 maçta berabere kaldığımız Kuzey ülkesine şansımız tutmuyor. İşte Letonya’nın dikkat çeken özellikleri:

GENELDE uzun topla rakiplerini tehdit eden Letonya, hava toplarındaki üstünlüğü ile baskın olmaya çalışıyor. 1.90'ın üzerinde 7 futbolcusu olan kırmızı-beyazlıların 1.98'lik forveti Roberts Uldrikis en dikkat edilmesi gereken isim.
HAVA topu kazanma oranında elemelerde mücadele eden 55 ülke arasında en iyi üçüncü takım (134) durumunda. İlk ikide Rusya (148) ve Karadağ (144) yer alıyor.
RAKİBE baskıyı prensip edinen Kuzey temsilcisi, top çalma değerinde elemelerde 7. durumda.
Toplamda 186 denemesinde 107 başarı sağlayan Letonya, maç başı da 15.3 gibi yüksek bir oran yakaladı.
FİZİK gücüyle öne çıkan takım, 97 faulle elemelerin en sert 3. ekibi olarak dikkat çekiyor.
MAÇ başı 10 şut denemesi olan Letonya, kaleyi en çok ceza sahası içinden (7) yokluyor.
Bu şutların maç başına en az 3'ü isabetli olarak rakip kaleyi buluyor.
TOPU ayağında tutmayı seven Kuzey ekibi, 41 top kaptırma ile 55 ülke arasında 18. sırada yer aldı.
DEFANSİF aksiyonlarda da rakibin en çok şutunu engelleyen takımı (36) olarak 3. sırada bulunuyor.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kalite yetmiyor!
Katar elemelerine farklı Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başladıktan sonra çok ümitlenmiştik. Ama sonrasında oynadığımız tüm maçlarda Cebelitarık hariç kazandığımız yok. Bu tabii ki bizim için olumsuz bir tablo. Letonya bize çok ters geliyor. Bugüne kadar bir türlü yenemedik, beraberliğe abone olduk. EURO 2004 öncesi bize play-off'ta elendiklerini de unutmamak lazım. Takımımız iyi bir durumda değilken de Riga'da deplasmandayız. Kalite olarak onlardan daha iyi takımız ama bunlar yetmiyor. Çünkü her zaman vurguladığım gibi bizim oturmuş bir sistemimiz yok. Letonya'nın, Hollanda'ya 1-0 yenilmesi de ne kadar zor bir maça çıkacağımızın göstergesi. Kazanabilirsek ikincilik şansımız büyük oranda devam eder. Onun için futbolcularımızın her şeylerini bu maçta ortaya koymaları gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan şaşkına döndü...
İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Yeni zirveler yakın mı? Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması! Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
Ulaşımda 'Türkiye Kart' dönemi: İstanbul'da al Konya'da bin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sert ve havalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA