Sert ve havalı

Sadece bir kez yenip son 5 maçta berabere kaldığımız Kuzey ülkesine şansımız tutmuyor. İşte Letonya’nın dikkat çeken özellikleri:
GENELDE uzun topla rakiplerini tehdit eden Letonya, hava toplarındakiüstünlüğü ile baskın olmayaçalışıyor. 1.90'ın üzerinde 7 futbolcusu olan kırmızı-beyazlıların 1.98'lik forveti Roberts Uldrikis endikkat edilmesi gereken isim.
HAVA topu kazanma oranında elemelerde mücadele eden 55 ülke arasında en iyi üçüncü takım(134) durumunda. İlk ikide Rusya (148) ve Karadağ (144) yer alıyor.
RAKİBE baskıyı prensip edinen Kuzey temsilcisi, top çalmadeğerinde elemelerde 7. durumda.
Toplamda 186 denemesinde 107 başarı sağlayan Letonya, maç başı da15.3 gibi yüksek bir oran yakaladı.
FİZİK gücüyle öne çıkan takım, 97 faulle elemelerin en sert 3. ekibi olarak dikkat çekiyor.
MAÇ başı 10 şut denemesiolan Letonya, kaleyi en çokceza sahası içinden (7) yokluyor.
Bu şutların maç başına en az 3'ü isabetli olarak rakip kaleyi buluyor.
TOPU ayağında tutmayı seven Kuzey ekibi, 41 top kaptırma ile 55 ülke arasında 18. sırada yer aldı.
DEFANSİF aksiyonlarda da rakibinen çok şutunu engelleyentakımı (36) olarak 3. sırada bulunuyor.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL Kalite yetmiyor!
Katar elemelerine farklı Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başladıktan sonra çok ümitlenmiştik. Ama sonrasında oynadığımız tüm maçlarda Cebelitarık hariç kazandığımız yok. Bu tabii ki bizim için olumsuz bir tablo. Letonyabize çok ters geliyor. Bugünekadar bir türlü yenemedik, beraberliğeabone olduk. EURO 2004 öncesi bize play-off'ta elendiklerini de unutmamak lazım. Takımımız iyi bir durumda değilken de Riga'da deplasmandayız. Kalite olarak onlardan daha iyi takımız ama bunlar yetmiyor. Çünkü her zaman vurguladığım gibi bizim oturmuş bir sistemimiz yok. Letonya'nın, Hollanda'ya 1-0 yenilmesi de ne kadar zor bir maça çıkacağımızın göstergesi. Kazanabilirsek ikincilik şansımız büyük oranda devam eder. Onun için futbolcularımızınher şeylerini bu maçta ortayakoymaları gerekiyor.