Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e bir Norveçli daha! Sörloth, Martin Linnes ve Fredrik Gulbrandsen gibi isimlerden sonra Türkiye'ye bir Norveçli daha gelebilir. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek takviyesi yapmak istiyor. Vitor Pereira onay verirse transfer gerçekleşecek.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE GENÇ SOL BEK! PEREİRA ONAY VERİRSE BJÖRKAN TAMAM
Altyapısında yetiştiği Bodo Glimt ile 126 maça çıkan ve 7 gol atama başarısı gösteren sol bek Fredrik Andre Björkan, Norveç milli takımında da forma giyiyor.
İki kez Norveç A milli takım forması giyen Fredrik Andre Björkan'ın kulübüyle olan sözleşmesi devre arasında sona eriyor.
3-5-2'nin solunda Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Pereira, bu transfere onay verirse genç oyuncu Fenerbahçe forması giyebilir.
Takvim'in haberine göre scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor.
VİTOR PEREİRA'NIN ONAYI BEKLENİYOR
Şu anda Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.
Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri çeken Björkan iki kez Norveç formasını giydi. Genç yıldız, Milli Takımımız'la oynanan maçın da kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.
Bu sezon Lig'de 20 maçta oynayan Björkan, bir gol atıp 3 asist yaptı.
1998 doğumlu oyuncu Norveç U-18 ve Norveç U-21 takımlarında da forma giymişti.
BABASI DA SPORTİF DİREKTÖR!
Fredrik Andre Björkan'ın babası Aasmund Björkan da Bodo Glimt yakımında sportif direktör.
Aasmund Björkan, daha önce Bodo Glimt formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti.