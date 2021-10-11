Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...
Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:50 Son Güncelleme: 11.10.2021 10:54

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde Burak Kapacak, Diego Rossi, Crespo, Mergim Berisha gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, bazı bölgelere transfer yapamamıştı. Fenerbahçe scout ekibi 23 yaşındaki sol bek Björkan'ı önerdi. Björkan'ın babası da tanıdık bir isim çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e bir Norveçli daha! Sörloth, Martin Linnes ve Fredrik Gulbrandsen gibi isimlerden sonra Türkiye'ye bir Norveçli daha gelebilir. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek takviyesi yapmak istiyor. Vitor Pereira onay verirse transfer gerçekleşecek.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE GENÇ SOL BEK! PEREİRA ONAY VERİRSE BJÖRKAN TAMAM

Altyapısında yetiştiği Bodo Glimt ile 126 maça çıkan ve 7 gol atama başarısı gösteren sol bek Fredrik Andre Björkan, Norveç milli takımında da forma giyiyor.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

İki kez Norveç A milli takım forması giyen Fredrik Andre Björkan'ın kulübüyle olan sözleşmesi devre arasında sona eriyor.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

BEDAVAYA GELEBİLİR...

Fredrik Andre Björkan'ın Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

3-5-2'nin solunda Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Pereira, bu transfere onay verirse genç oyuncu Fenerbahçe forması giyebilir.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

Takvim'in haberine göre scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

VİTOR PEREİRA'NIN ONAYI BEKLENİYOR

Şu anda Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri çeken Björkan iki kez Norveç formasını giydi. Genç yıldız, Milli Takımımız'la oynanan maçın da kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

Bu sezon Lig'de 20 maçta oynayan Björkan, bir gol atıp 3 asist yaptı.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

1998 doğumlu oyuncu Norveç U-18 ve Norveç U-21 takımlarında da forma giymişti.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

BABASI DA SPORTİF DİREKTÖR!

Fredrik Andre Björkan'ın babası Aasmund Björkan da Bodo Glimt yakımında sportif direktör.

SON DAKİKA: Devre arasında sol kanat ona emanet! Babası da tanıdık bir isim, seneler önce Sergen Yalçın...

Aasmund Björkan, daha önce Bodo Glimt formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti.

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