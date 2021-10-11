Son dakika... Milli takımımız bu akşam Letonya ile karşı karşıya gelecek. Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılma açısından büyük önem taşıyan maçta Norveç ile 1-1 berabere kalan milli takım, Letonya karşısında Riga'da galibiyet arayacak. Öte yandan Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'dan Kuntz'a gönderme geldi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşayan daha sonra Bursaspor'u da çalıştıran Daum, Bild Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Stefan Kuntz ile konuştuğunu 'Bu görevin tam bir intihar' olduğunu söylediğini dile getirdi. Letonya maçı öncesinde Stefan Kuntz'a eleştiriler geldi.
'Sürekli kahramanlara ihtiyaç duyarak istikrarı bulamayız.' diyen Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Stefan Kuntz'u eleştirdi.
'KORKU DUYGUSUNA KAPILDILAR'
'Avrupa Şampiyonası'ndaki felaketin temelinde maçlara "kaybetmemek" için çıkmamız yatıyordu. İtalya maçına da öyle çıktık, diğerlerini de aynı korkuyla oynadık. Şenol Güneş'e gelen en büyük eleştiriler de bu noktada oldu.
Takımı, onunla birlikte kazanacağına inanmadı. Bunu fark edip dillendiren de Hamit Altıntop oldu. Hatta Selim Soydan ile yönetim kurulu toplantısında tartıştılar. Hamit Altıntop, teknik adam seçimi yaparken bu psikolojiyi değiştirmeleri gerektiğini mutlaka adaylarla konuşmuştur.
Belki de Kuntz'un bunu değiştirebileceğine inanarak seçimini yaptı. Ama saha aynısını söylemedi. Golü attık ve oyunu öyle bitirmek için uğraştık. Oyunu tutmak ile gol yemekten korkmak kardeş duygular. Bizimkiler, ikincisine kapılmaya başladılar. O zaman ne yapacaksın? Krizi bitirmek öncelikle tecrübeli oyuncuların görevi.
Başta kaptanlar olmak üzere böyle maçları çok yaşayan oyuncularımız var sahada. Harekete geçmediler. Dediğimiz gibi, herkes birbirine baktı. İkinci olarak kenardan ofansif bir hamle gelebilirdi.
Bu sahadakiler için "savunmuyoruz, saldırıyoruz" mesajıdır. Enerjiyi arttırırsınız, tribünleri tekrar sahanın içine çekersiniz, beklentilerle birlikte rakibe de endişe verirsiniz; geri çekilirler...
Bu maçta bunlar yoktu. "İlk maçın günahı olmaz" saçmalığının arkasına saklanan milli gruba sahiptik. Kaçırdıkları fırsatın büyüklüğünün bile farkında değiller.
'ŞENOL GÜNEŞ'İN AYRILMASINA NEDEN OLAN...'
Şenol Güneş'in ayrılmasına neden olan gerekçelerin hepsinin aynen sahada devam etmesi, takımın başını yukarı kaldırması için sadece oyuncu değiştirmenin yetmeyeceğini bize göstermesi gerekiyor.
Maç bittiğinde girençıkanlar üzerinden yorum yapanlar çoktu. Bu bakış açısı bizi geliştirmiyor, çünkü neredeyse yarım takımla karşımıza gelen Norveç'in makine düzeninde aynı oyunu oynamasını gözden kaçırıyoruz.
Sürekli olarak "kahramanlara" ihtiyaç duyuyorsak istikrarı bulmamız mümkün değil. Birileri iyi oynayacak, farklı şeyler yapacak, oyun değil akıl ve yeteneği öne geçireceğiz ve kazanacağız. Durum buysa, sahadakiler de birbirlerine bakmaya başlıyorlar; "O yapsın, benim başım ağrımasın" diye…
'MAÇ DEVAM EDERKEN CEBİNDE PLANLARI OLMALIYDI'
Stephan Kuntz, oyuncular ile iletişim kurmakta zorluk çekmedi. Maça hazırlanırken "Bu sistemi oynayabilir misiniz?" diye sorması ve grupla birlikte hareket etmesi de dikkat çekici. İlk maçı olduğundan kendisine "Neden?" sorusunu yüksek sesle soramadık.
Ama bu sorumluluğu üstlenirken cebinde planları olmalıydı. Hep "Türk Futbolu"nu tanımaktan bahsediyoruz ama takımın büyük bölümü lejyoner. Aslında oyuncu bazında bireysel taktiklere ve motivasyonlara ihtiyaç duymalıyız.
Çünkü bir hafta toplanarak bir sistem icat edemeyiz. En iyi takımın iskeletine ihtiyacımız var. Oyun bunun etrafına eklenmeli.'
Türkiye'de uzun yıllar görev yapan tecrübeli teknik adam Daum, Kuntz'un A milli takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bild'e konuşan Daum, 'Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Ona bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim' ifadelerini kullandı.