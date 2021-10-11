Belki de Kuntz'un bunu değiştirebileceğine inanarak seçimini yaptı. Ama saha aynısını söylemedi. Golü attık ve oyunu öyle bitirmek için uğraştık. Oyunu tutmak ile gol yemekten korkmak kardeş duygular. Bizimkiler, ikincisine kapılmaya başladılar. O zaman ne yapacaksın? Krizi bitirmek öncelikle tecrübeli oyuncuların görevi.