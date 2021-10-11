Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Muslera ve Lionel Messi’nin gecesinde kimse fark etmemiş! Arjantin-Uruguay maçına o detay damga vurdu…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 19:28 Son Güncelleme: 11.10.2021 19:37

Son dakika: Muslera ve Lionel Messi’nin gecesinde kimse fark etmemiş! Arjantin-Uruguay maçına o detay damga vurdu…

Son dakika: Muslera ve Lionel Messi’nin gecesinde kimse fark etmemiş! Arjantin-Uruguay maçına o detay damga vurdu…

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde birbirinde heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Dün gece oynanan Arjantin-Uruguay karşılaşması, spor basınının en çok konuştuğu konulardan birisi oldu. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Arjantin, Dünya Kupası'na doğru dolu dizgin ilerliyor. Ancak karşılaşmanın son düdüğünün ardından herkesin gözlerinden kaçırdığı bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarının oynandığı günlerde Arjantin ve Uruguay karşılaşması spor medyasında son haftaların en çok konuşulan mücadelesi oldu. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Arjantin'e galibiyeti getiren goller, Messi, De Paul ve Lautaro Martinez'den geldi. Bu 3 puanla birlikte puanını 22'ye yükselten Arjantin, 2. sıradaki yerini korudu.

Arjantin'in ilk golünü kaydeden Lionel Messi, Arjantin formasıyla 80 gole ulaşarak uluslararası arenada en fazla gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu. Birçok yıldızı geride bırakan süperstar, bu sezon Arjantin'le birlikte Dünya Kupası'na uzanmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise spor basınının gündeminden düşmedi. Messi'nin attığı golde yaptığı hatayla konuşulan Muslera, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Son günlerde Galatasaray formasıyla da birçok hatalı gol yiyen Muslera'nın, maç içerisinde yaptığı birçok kurtarışta Arjantin'in farka gitmesini engelledi.

DEV MAÇA O DETAY DAMGA VURDU

Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Uruguay karşısında iyi bir performans gösterdi ve takımının son golünü kaydetti.

Golden kısa bir süre sonra oyundan alınan Martinez, Inter'den takım arkadaşı Joaquin Correa'ya bıraktı.

Maçın geri kalanını yedek kulübesinden takip eden golcü oyuncu, karşılaşma devam ederken yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu. Morali oldukça bozuk görünen Martinez'in yeniden sakatlandığına dair dedikodular oluştu.

NEDENİNİ AÇIKLADI

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Lautaro Martinez, neden ağladığına açıklık getirdi ve sakatlık dedikodularının önüne geçti.

İşte Arjantinli oyuncunun açıklamaları...

"Kızım için, ailem için ağladım. Stadyumdaki ailemi düşündüm, o yüzden duygulandım. Bu fedakarlıktır, birçok şeyi bir kenara bırakmaktır.

Ailem her zaman bana eşlik etti ve bunun için sonsuza dek minnettar olacağım."

Sergio Agüero'nun yedek kalmasını sağlayan Lautaro Martinez, formuyla dikkat çekiyor. Arjantinli oyuncu, ülkesi adına 32 maçta 16. golünü attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme ve duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika haberler: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rekor fuhuş operasyonu: 231 kadın yakalandı! Gizli bölmelerden bile kadınlar çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
İstanbul’da dev dönüşüm hareketi
Altın fiyatları için çifte destek! Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 YKS'de 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak ve 3. ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Muslera ve Lionel Messi’nin gecesinde kimse fark etmemiş! Arjantin-Uruguay maçına o detay damga vurdu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA