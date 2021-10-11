Son dakika: Muslera ve Lionel Messi’nin gecesinde kimse fark etmemiş! Arjantin-Uruguay maçına o detay damga vurdu…

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarının oynandığı günlerde Arjantin ve Uruguay karşılaşması spor medyasında son haftaların en çok konuşulan mücadelesi oldu. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Arjantin'e galibiyeti getiren goller, Messi, De Paul ve Lautaro Martinez'den geldi. Bu 3 puanla birlikte puanını 22'ye yükselten Arjantin, 2. sıradaki yerini korudu.
Arjantin'in ilk golünü kaydeden Lionel Messi, Arjantin formasıyla 80 gole ulaşarak uluslararası arenada en fazla gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu. Birçok yıldızı geride bırakan süperstar, bu sezon Arjantin'le birlikte Dünya Kupası'na uzanmayı hedefliyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise spor basınının gündeminden düşmedi. Messi'nin attığı golde yaptığı hatayla konuşulan Muslera, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
Son günlerde Galatasaray formasıyla da birçok hatalı gol yiyen Muslera'nın, maç içerisinde yaptığı birçok kurtarışta Arjantin'in farka gitmesini engelledi.
DEV MAÇA O DETAY DAMGA VURDU
Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Uruguay karşısında iyi bir performans gösterdi ve takımının son golünü kaydetti.
Golden kısa bir süre sonra oyundan alınan Martinez, Inter'den takım arkadaşı Joaquin Correa'ya bıraktı.
Maçın geri kalanını yedek kulübesinden takip eden golcü oyuncu, karşılaşma devam ederken yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu. Morali oldukça bozuk görünen Martinez'in yeniden sakatlandığına dair dedikodular oluştu.
NEDENİNİ AÇIKLADI
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Lautaro Martinez, neden ağladığına açıklık getirdi ve sakatlık dedikodularının önüne geçti.
İşte Arjantinli oyuncunun açıklamaları...
"Kızım için, ailem için ağladım. Stadyumdaki ailemi düşündüm, o yüzden duygulandım. Bu fedakarlıktır, birçok şeyi bir kenara bırakmaktır.
Ailem her zaman bana eşlik etti ve bunun için sonsuza dek minnettar olacağım."
Sergio Agüero'nun yedek kalmasını sağlayan Lautaro Martinez, formuyla dikkat çekiyor. Arjantinli oyuncu, ülkesi adına 32 maçta 16. golünü attı.