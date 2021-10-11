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Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:50 Son Güncelleme: 11.10.2021 18:04

Son dakika: Real Madrid Erling Haaland için dünya yıldızını gözden çıkardı! Mbappe derken...

Son dakika: Real Madrid Erling Haaland için dünya yıldızını gözden çıkardı! Mbappe derken...

Son dakika haberi... Dünya futbolunun gelecek yıllarında mevcut rekorları alt üst etmesi beklenen iki yıldız ismi Kylian Mbappe ve Erling Haaland hakkındaki transfer dedikoduları gün geçtikçe artıyor. İspanyol devinin geçtiğimiz sezondan bu yana transfer etmek için çaba sarf ettiği Fransız yıldız Mbappe'nin önündeki en büyük engel Paris Saint-Germain. Real Madrid, Mbappe transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatifi hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek transfer hamlelerine hazırlanan Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için yaklaşık 1 sezondur uğraş veriyor. Fransız yıldızın, Real Madrid'i istemesine rağmen PSG yönetimi oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor.

Mbappe'nin 2022 yazından sona erecek olan sözleşmesini yenileyerek Fransız golcüyle yola devam etmeyi planlayan PSG, Real Madrid'in Mbappe hakkındaki görüşlerinden oldukça şikayetçi.

Geçtiğimiz günlerde PSG Sportif Direktörü Leonardo, Real Madrid'in Mbappe'ye karşı olan tutumunu çok sert bir dille eleştirmişti.

İki kulüp arasında iplerin iyice gerilmesine sebep olan bu açıklamalar, Mbappe'nin Madrid'e transfer olması önündeki en büyük engel.

"CEZALANDIRILMALI" DEMİŞTİ

İtalyan basınına konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo, Mbappe'nin transferi konusunda Real Madrid'in tavrını eleştirirken "Bunu inkar ediyorlar ama Real Madrid'in bir süredir Mbappe'yi serbest oyuncu statüsüyle transfer etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu Mbappe'ye saygısızlık olarak görüyorum. O sıradan bir futbolcu değil, dünyanın en iyilerinden biri." diye konuşmuştu.

Açıklamalarında Real Madrid'e oldukça sert tepki gösteren Leonardo, "Real Madrid'de teknik direktör, yöneticiler ve futbolcular daima Mbappe hakkında demeç veriyorlar. Bence bu onların planının bir parçası. İki yıldır her yerde Mbappe konuşuyorlar. Bu cezalandırılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRİD GÖZÜNÜ KARARTTI

Bu açıklamaların üzerine İspanyol basınında yeni transfer haberleri doğdu. Sport'ta yer alan habere göre, gözünü Erling Haaland'a diken Real Madrid, bu transferi finanse etmek için dünya yıldızını gözden çıkardı.

Real Madrid'in 2019 yılında Chelsea'den rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Belçikalı kanat oyuncusu Eden Hazard, İspanyol ekibinde şu ana kadar beklenen performansı veremedi.

Uzun süreli sakatlıklarla takımını birçok maçta yalnız bırakan Hazard, Chelsea'de gösterdiği performansa Real Madrid formasıyla ulaşamadı.

Kulüpteki ilk sezonunda sadece 16 lig maçında forma giyen ve bir önceki sezonda sadece 14 kez forma giyen kanat oyuncusu, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Hazard'ın bir türlü yükselmeyen formu nedeniyle oyuncuya gelen tekliflere açık olan Madrid, yeni bir transfer hareketliliği planlıyor.

Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Erling Haaland için Alman ekibini yoklayan Real Madrid, Haaland'ın yüksek bonservisini karşılamak adına Hazard'ı satmayı göze alacak.

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Son dakika: Real Madrid Erling Haaland için dünya yıldızını gözden çıkardı! Mbappe derken...
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