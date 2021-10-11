Son dakika: Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe’ye 2 müjde birden! 4 ismin son durumu...

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzon'daki zorlu müsabakaya iki takım da 3 puan parolasıyla çıkacak. Zirvede nefesleri kesecek mücadele öncesinde sarı-lacivertli takıma sakat futbolculardan müjdeli haber geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Mesut Özil ve Sosa'nın ilk 11'de yer alacağını ifade ederken, İrfan Can, Tisserand ve Serdar Aziz'in ise tedbir amaçlı oynatılmayacağını belirtti. Enner Valencia'nın ise yoğun maç trafiği nedeniyle dinlendirileceğini vurguladı.
İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...
Fenerbahçe'de tüm oyuncuların sakatlıkları geçti ancak fiziksel durumları farklılık gösteriyor. İrfan Can Kahveci ve Tisserand'ın sakatlıkları geçti, takımla zaman zaman çalışıyorlar fakat tedbir amaçlı iki oyuncu da oynatılmayabilir.
Lig başındaki yoğun sakatlık döneminden sonra Vitor Pereira daha dikkatli davranıyor.
Teknik heyet risk almak istemiyor. Serdar Aziz'in de gözünde kan toplanması var, ödem oluştu ancak o da maça yetişebilir. Fakat İrfan Can ve Tisserand gibi Serdar Aziz de tedbir amaçlı ilk 11'de yer almayabilir.
Sosa ve Nazım kesin olarak kadroda olacak. Hatta Sosa ilk 11'de olabilir. Fenerbahçe'de sakatlar milli araya iyi geldi. Fakat başka bir sıkıntı var; Enner Valencia.
Ekvador Milli Takımı'nda yer alan Valencia, 8 Ekim'de maça çıktı 2 gol attı. 10 Ekim'de sahaya çıktı ve 1 gol attı. 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece yine sahada olacak. Bu maçın ardından cumartesi öğlen saatlerinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz.
Fenerbahçe ise Trabzon'a cumartesi günü gidecek. Kadroda olsa bile oynamama durumu bulunuyor. İlk 11'de oynama şansı yok gibi duruyor.
Sosa fiziksel olarak hazır olursa ilk 11'de oynayacak. Sosa Fenerbahçe'nin oyun kurucu rolündeki tek oyuncusu.
Savunmada Serdar Aziz ve Tisserand olmazsa Novak'ın oynamasını bekliyoruz. Orta sahada Gustavo-Sosa, kanatlarda ise Ferdi ve Osayi oynayacak.
İleri uçta Valencia'nın yerine Berisha'nın oynaması muhtemel. Öte yandan Mesut Özil de ilk 11'de olacak.