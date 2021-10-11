Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! Günlük burç yorumları 11 Ekim 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Ekim 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 11 Ekim 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Haftaya işlerini erkenden bitirmiş olmanın verdiği rahatlık ile başlayacaksın. Artan çalışma performansın ile arkadaşlarının dikkatini çekebilirsin.
Boğa: Yaptığın planları gerçekleştirmek için kendine bütçe ayırabilirsin. Hedeflerine göre hareket edecek olman, sana birçok konuda çözüm yolunun kendiliğinden gelmesini sağlayacak.
İkizler: Kariyer hayatında suların bir türlü durulmaması iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden iş değişikliği için bir an önce harekete geçmek isteyebilirsin.
Yengeç: Dün gece geç saatlerde uyumuş olmanın etkisini haftanın ilk gününde hissedeceksin. Eğer çalışmayan bir Yengeç burcuysan, bazı teklifler alabilir ve değerlendirmek isteyebilirsin.
Aslan: Maddi konularda çıkmazda olduğunu düşündüğün konularda, gelen yardım sayesinde rahatlayacaksın. Sana verilen değeri hissedecek olman seni mutlu edebilir.
Başak: Aldığın yeni kararlar ile çevrendeki kişileri şaşırtabilirsin. İş hayatında elde ettiğin yeni fırsatları mantıklı ve sessiz bir şekilde değerlendirmek isteyeceksin.
Terazi: Son gülerde sessiz kaldığın konularda keskin açıklamalar ile güne damga vurabilirsin. Bu tavırların ile çevrendeki kişileri şaşırtabilir, beklenmedik tartışmaların içerisinde kendini bulabilirsin.
Akrep: Hareketli geçirdiğin hafta sonu yorgun olmana sebep olabilir. Bu yüzden iş yerinde yaşayacağın dikkat dağınıklığın gözlerden kaçmayacak.
Yay: Gereksiz harcamalarının önüne geçmen gelir gider düzeyinde denge kurmanı sağlayacak. Birikim yapmaya başlaman ile birlikte, kendi isteklerini daha rahat şekilde karşılayabilirsin.
Oğlak: İlerlemek için sorunların üstesinden gelmen gerektiğinin farkındasın. Bu yüzden problemler ile bugün yüzleşecek ve hızlı çözümler bulmak isteyeceksin.
Kova: Çevrendeki kişilerin söylediklerine önem veriyorsun. Arkadaşların ile aranda olan güçlü güven bağı, yeni iş birliklerini de beraberinde getirebilir.
Balık: Kararlı ve özgüvenli tavırlar sergilediğin bir gündesin. Banka ve kredi konularında yaşadığın sıkıntıları gidermeye çalışacağın haftanın ilk gününde ödemelerini zamanında gerçekleştirmeye başlayacaksın.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Yaşam koşulların iyileşiyor. Elindeki fırsatları gözünü kırpmadan değerlendirecek olman sana birçok fırsatı da getirecek. Bu hafta özelinde ikili ilişkilere dikkat.
Boğa Burçları: Yoğun gündemin, seni koşturmanın daha da içine çekebilir. Ertelediğin veya vazgeçtiğin ne varsa tekrar karşına gelebilir. Hazırlıksız olmayacaksın ve işler istediğin gibi gidecek.
İkizler Burçları: Sakin bir hafta seni bekliyor. Özellikle kariyer hayatında devam eden dalgalanmalar, bu hafta rayına oturabilir. Yeniden başlaman gereken, birden fazla konu olabilir.
Yengeç Burçları: Sosyal yaşamın bu hafta gündeminde. Sonbahar rüzgarları eserken için kıpır kıpır olurken telefonların hiç susmayacak.
Aslan Burçları: Karşıt burcundaki gezegen olayları bu haftanı etkileyecek. Öğreten gezegen, düz seyre başlarken, beklemediğin birkaç teklif kapını çalabilir. Salı günü senin için öne çıkabilir.
Başak Burçları: Yönetici gezegeninin geri hareketini aklından çıkarma. Ani kararlar alman gerekebilir. Bu durum seni zor duruma sokacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksın.
Terazi Burçları: Seni yakından ilgilendiren gökyüzü programı bu hafta biraz daha nefes almanı sağlayacak. Ama yine de retroyu ihmal etme. Güzelliklerle dolu günler için biraz daha beklemen gerekebilir.
Akrep Burçları: Hataya yer yok. Özellikle geçmiş konular karşına gelirken, takındığın tavır seni rahatlatabilir. Yorucu bir hafta olabilir ama sen yine de keyif almasını bileceksin.
Yay Burçları: Kariyer yaşamın bu hafta öne çıkıyor. Beklemediğin bir anda rüzgar ters yönde esecek. Tam kaybettim derken, küllerinden doğacak ve herkesi şaşkına çevireceksin.
Oğlak Burçları: Maddi konuların gündemde olmadığı bir gün olmadı der gibisin. Bu hafta sıkça karşına gelen maddi konular, bu sefer yüzünü güldürebilir. Çarşamba, senin günün olacak.
Kova Burçları: Uzun süredir beklediğin bir haber seni harekete geçirecek. Sana engel olan konular ortadan kalkarken, nefes alacaksın. Kariyerindeki yükseliş ile çevrendeki herkesi etkileyeceksin.
Balık Burçları: Duygusallığa yer yok. İkili ilişkilerinde sürekli olarak alttan alman seni yormuş olabilir. Sabır taşı değilsin sonuçta. Özellikle, doğrularından şaşmaman seni bu hafta farklı bir konuma getirebilir.