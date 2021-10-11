Valencia Trabzon’a zor!

İki karşılaşma arasında sadece 67 saat bulunuyor. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ya Fenerbahçe kafilesine ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak
Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımıile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına11'de başlayan EnnerValencia'nın, perşembeyi cumayabağlayan gece (15 Ekim) saat00:00'da Kolombiya deplasmanındamaçı var. Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…
HÜCUMDA BERİSHA-ROSSİ-ÖZİL ÜÇLÜSÜ
Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak. Yetişse bile Ekvadorluoyuncunun hem yorgunlukhem de yolculuk dolayısıylaTrabzon deplasmanındagörev alması çok zorgörülüyor. Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.