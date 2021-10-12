Memurların aylık ve emekli maaşlarındaki hesaplama unsurlarından en önemlisi olan 3600 ek gösterge, memurların ve memur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi gibi meslek gruplarının gündeminde yer alan uygulama, Erdoğan'ın peş peşe müjdelerinin ardından merak konusu oldu. 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları, 3600 ek göstergenin kapsamı hakkında detaylar.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamıdır. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor.

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

Unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliği probleme yol açabildiği için bu konu gündemden düşmüyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun astı olan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışmayla, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.