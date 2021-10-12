Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS ek tercihler ne zaman başlıyor ve ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS 2. Ek tercih tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:47 Son Güncelleme: 12.10.2021 10:47

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor ve ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS 2. Ek tercih tarihleri açıklandı mı?

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor ve ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS 2. Ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce aday DGS 2. Ek tercih tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar üniversitelerin boş kontenjanlarına göre başvurularını gerçekleştirmek istiyor. Tercihlerin genellikle Ekim ve Kasım aylarında yapıldığı bilinioyr. Bu noktada ise “2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS 2. Ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

DGS ek tercih tarihleri 2021 için açıklama bekliyor. Önlisans mezunu binlerce kişi eğitimlerini lisans programına tamamlamak üzere katılım sağladığı sınavın ardından ilk tercihlerini gerçekleştirmişti. İlk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen binlerce kişi "2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, başladı mı, tarihler belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM'den kısa süre içerisinde açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, 2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM ile son gelişmeler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
İŞKUR ortaokul mezunu ve en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika: Vitor Pereira kararını verdi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil…
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İsmail Saymaz'a yalanlama: Bu kumpasın bir parçası olduğunu ispatlamıştır
Son dakika: Letonya-Türkiye maçı için şok sözler! "Sürünüyoruz! Şenol Güneş sonrası Kuntz..."
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercihler ne zaman başlıyor ve ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS 2. Ek tercih tarihleri açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA