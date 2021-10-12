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Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:07 Son Güncelleme: 12.10.2021 09:14

Galatasaray'ın tüm planları bozuldu! EURO 2020 sonrası Taylan Antalyalı...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’ın tüm planları bozuldu! EURO 2020 sonrası Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da geçen sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Taylan Antalyalı, İtalyan ekibi Atalanta'nın transfer listesine girmişti. Serie A temsilcisi, milli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe ilgi mektubu da göndermişti. Ancak EURO 2020'de forma şansı bulamayan, daha sonra geçirdiği ameliyat sonrası form grafiği düşen Taylan için planlar bozuldu.

Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı. İtalyan ekibi Atalanta ise milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmişti. Fakat EURO 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu.

Geçen sezon Marcao ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı, bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Serie A ekibi Atalanta, Taylan için sarı-kırmızılılarla iletişime geçip ilgi mektubu da gönderdi.

Ancak, EURO 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona tutuk başlayınca gözden düştü.

Fatih Terim tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilen tecrübeli oyuncuyu A Milli Takım'daki yeni hocası Kuntz da 11'de tercih etmedi.

Taylan'daki bu düşüş sebebiyle kendisini uzun süredir takip eden Atalanta'dan somut adım gelmedi. Geçen sezon zam sözü verilmesine rağmen 2.5 milyon TL'lik ücretinde iyileştirme yapılmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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Galatasaray'ın tüm planları bozuldu! EURO 2020 sonrası Taylan Antalyalı...
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