Galatasaray’ın tüm planları bozuldu! EURO 2020 sonrası Taylan Antalyalı...

Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı. İtalyan ekibi Atalanta ise milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmişti. Fakat EURO 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu.