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Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:09

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında!

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında!

TCMB Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Uzun sürenin ardından Eylül ayı kararında politika faizi 100 baz puanlık indirime gitmişti. Bu kapsamda ise binlerce kişi “Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı hangi gün ve ayın kaçında?” soruları yanıt aramaya başladı. Toplantılar genellikle ay sonuna doğru düzenleniyor. Buna göre; Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar...

Döviz kurları ve altın fiyatları gibi birçok farklı alandaki hareketlilikle beraber Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Yılbaşından bu yana uzun süre faizleri sabit seviyede tutan TCMB, bilindiği üzere Eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık düşüş kararı vermişti. "Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı hangi gün ve ayın kaçında?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi bu ay için verilecek kararda. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı için tarih detayları belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

EYLÜL AYINDA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında!
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