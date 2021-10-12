Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:10 Son Güncelleme: 12.10.2021 08:11

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

Binlerce polis adayı POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 27.Dönem polis alımı süreci, bilindiği üzere tamamlanmış olup mülakat aşamalarının üzerinden uzun bir zaman geçti. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek olan POMEM sonuçları için internetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliği taşıyacak. 2021 POMEM sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

8 bin polis alımı sürecinin tamamlanması ile birlikte polis adayları gözlerini POMEM mülakat sonuçlarına çevirdi. Bu kapsamda, kurumun resmi internet sitesini sık sık ziyaret eden adaylar POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Ön başvuru, fiziki parkur ve yazılı sınav süreci sonrası yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda 2021 POMEM sınav sonuçları erişime açılacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

POMEM sözlü mülakat sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
SON DAKİKA: Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA