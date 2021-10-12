Rekor bedelle Manchester United’a imza atan John Cofie şimdi okulda çalışıyor! Pogba’dan bile pahalıydı...

Futbol dünyasında başarı dolu hikayeler kadar dramatik hikayeler de yer alıyor. Genç yaşta yokluk çekip daha sonra parlak bir kariyere ulaşan yıldız isimlerin yanı sıra, genç yaşta parlayıp sonradan kaybolanlar da var. Onlardan biri de Manchester United forması giyen John Cofie. 14 yaşında keşfedilen ve o dönemlerde Paul Pogba'dan daha büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edilen Cofie, futbola erken veda etti. Bugünlerde ise bir okulda çalışıyor. İşte detaylar...