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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:33 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:52

Rekor bedelle Manchester United'a imza atan John Cofie şimdi okulda çalışıyor! Pogba'dan bile pahalıydı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rekor bedelle Manchester United’a imza atan John Cofie şimdi okulda çalışıyor! Pogba’dan bile pahalıydı...

Manchester United, dönemin gözde gençleri arasında yer alan John Cofie'yi 14 yaşında 1 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Alex Ferguson'un keşfettiği golcü oyuncu, Liverpool ve Chelsea'nin adeta elinden alınmıştı. Transfer olduğu dönemde Paul Pogba'dan daha pahalı olan Cofie için işler yolunda gitmedi. Üst düzey bir futbol kariyeri olmayan Cofie, 27 yaşında emekli oldu ve bugünlerde bir okulda çalışıyor.

Futbol dünyasında başarı dolu hikayeler kadar dramatik hikayeler de yer alıyor. Genç yaşta yokluk çekip daha sonra parlak bir kariyere ulaşan yıldız isimlerin yanı sıra, genç yaşta parlayıp sonradan kaybolanlar da var. Onlardan biri de Manchester United forması giyen John Cofie. 14 yaşında keşfedilen ve o dönemlerde Paul Pogba'dan daha büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edilen Cofie, futbola erken veda etti. Bugünlerde ise bir okulda çalışıyor. İşte detaylar...

Manchester United'a Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldız kazandıran Sir Alex Ferguson, 14 yaşında bir çocuk keşfetti ve onu Chelsea ve Liverpool gibi devlerin elinden aldı.

O dönem John Cofie'yi 1 milyon sterlin karşılığında Manchester'a kazandıran Fergosun, hayal kırıklığı yaşadı.

Manchester United altyapısında Paul Pogba, Jesse Lingard, Michael Keane gibi isimlerle bir arada oynayan Cofie, takım arkadaşları gibi parlak bir kariyere sahip olamadı.

14 yaşında 1 milyon sterline transfer olarak bugün bile rekorun sahibi olan John Cofie, henüz 27 yaşında futbola veda etti. O döneme bakıldığında Pogba'dan bile pahalı olan Cofie, bugünlerde bir okulda öğrencilere mentorluk yapıyor.

Manchester'da bekleneni veremeyince Antwerp, Sheffield United ve Notts County gibi takımlara kiralanan Cofie, daha sonra ise serbest bırakıldı.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra İrlanda'da Derry City, Avustralya'da Hume City formaları giyen oyuncu, son olarak Filipinler'de Global FC'de şansını denedi.

Bir türlü dikiş tutturamayan Cofie, 27 yaşında futbola veda etti. Cofie, Moorland isimli bir okulda geleceğin yıldızlarına mentorluk görevini sürdürüyor.

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Rekor bedelle Manchester United'a imza atan John Cofie şimdi okulda çalışıyor! Pogba'dan bile pahalıydı...
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