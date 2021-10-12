Son dakika...Türkiye'nin Letonya galibiyeti Avrupa basınında! "Burak Yılmaz Kuntz'u kurtardı"

Son dakika... Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya konuk oldu. Norveç ile ikinci sıra için yarışan ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın golleriyle kazandı. 90+7'de Burak Yılmaz'ın penaltı golü sonrası ise büyük sevinç yaşandı. Nefes kesen mücadele Alman basınında da manşetlerde yer aldı. İşte detaylar...