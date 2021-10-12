Ekim ayının ortalarına gelinirken YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ek yerleştirme sonuçlarında herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, YKS 2. ek tercih tarihleri ve 3. ek tercih kılavuzu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS 2. ek tercih tarihleri beklenirken ÖSYM'den konuyla ilgili bilgilendirme metni paylaşıldı. Buna göre, 2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

İşte 2021 YKS 2. ek tercih süreci ile ilgili son durum;