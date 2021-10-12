YKS ek tercihler ne zaman sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Bir önceki yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen ve TYT puanı en az 140 olan adayların başvurularını belirlenen tarihlerde yapabileceğini duyurulmuştu. ÖSYM ek tercih kılavuzu beklenirken gözler YKS ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman 2. Ek tercih yapacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman, 140 puan alanlar tercih ne zaman yapacak? YKS 2.tercih/ yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.
Aygün paylaşımında "2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.
Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.
İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler." dedi.
YKS ek tercih tarihleri belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." demişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirmeye ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtlarını yayımladı.
ÖSYM, ikinci ek yerleştirmeyle ilgili adayların merak ettiklerini 7 başlıkta derledi, soruları ve yanıtlarını internet sitesinden duyurdu.
Buna göre, sıkça sorulan sorular ve yanıtları şöyle:
1- 2021-YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.
2- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
3- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
4- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.
5- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEK?
Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebilecek.
6- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANAN ADAYLAR, 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLECEK Mİ?
2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyecek. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebilecek.
7- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE HESAPLANAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN BAŞARI SIRASI SONUÇ BELGELERİNDE NEDEN YER ALMAMAKTADIR?
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.
SORULAR VE YANITLARI GÜNCELLENECEK
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sıkça sorulan soruların, adaylardan gelen sorulara göre güncelleneceği belirtildi.
Açıklamada, adayların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği, ÖSYM'nin Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabileceği aktarıldı.
Ayrıntılı bilginin ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacağı ve ikinci ek yerleştirme kılavuzunda yer alacağı ifade edildi.
Açıklamada, tercih yapacak adayların ikinci ek yerleştirme kılavuzunu incelemeleri gerektiği vurgulandı.