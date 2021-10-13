Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurarak çıkış tarihini müjdelemişti. Bu müjde üzerine, milyonlarca memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, son durum ne sorularına yanıt aramaya koyuldu. Ayrıca 3600 ek gösterge maaşı etkiler mi, ne işe yarar ve kimleri kapsayacak gibi sorular da vatandaşların gündemine oturdu. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Erdoğan, eğitime verilen öneme değinerek öğretmenlerin da kapsam dahilinde olacağını duyurdu. İşte detaylar.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.