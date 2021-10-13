Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:28

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 9. Hafta heyecanı Başakşehir Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak. Başakşehir yeni transferi Emre Belözoğlu ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Beşiktaş cephesinde ise iyileşen sakatlıklar yüzleri güldürdü. Futbolseverler, Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Başakşehir yeni antrenörüyle ilk maçını kazanmak istiyor. Beşiktaş tarafı ise iyileşen sakatlıklarla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

BEŞİKTAŞ'TA PJANIC SEFERBERLİĞİ

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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