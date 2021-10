Gözyaşları baskının göstergesi!

SORU: Letonya 'yı son dakika penaltısı ile yendik. Kuntz gözyaşlarına boğuldu. Bu galibiyet sizce ne anlam ifade ediyor, umut gerçekten var mı?Kuntz'un maç bitimindeki gözyaşları, üzerinde hissettiği baskıyı gösteriyor. O da genel olarak kabul görmediğinin farkındaAlman hocanın gözyaşları, kazanılan üç puandan çok futbolcuların coşkularına ortak olduğunun bir mesajı gibiydiSistemsizliğin sistem halinde değerlendirildiği bir Milli Takım 'ın istikrarlı sonuçlar alma şansı bulunmuyorKesinlikle iyi futbol oynamıyoruz. Her zaman söylediğim gibi oturmuş bir sistemimiz ve kadro istikrarımız yoku an bütün avantajımızı rakiplerimize vermiş durumdayız. Grupta birinci olan Hollanda 'ya yenilip, ikinci sıradaki Norveç 'le berabere kalarak onların altına düştük. Bundan sonra da bunu değiştiremeyiz.Letonya karşısında kazanmak elbette önemliydi. En azından bundan sonrası için grubun son maçına kadar az da olsa ümidimizi taşıyabileceğiz. Kuntz konusu Türkiye 'de daha çok tartışılacak. Son dakikalardaki gözyaşları üzerinde hissettiği baskıyı gösteriyor. O da genel olarak kabul görmediğinin farkında.Norveç maçından sonra Milli Takım, kötü oynadığı için ağır eleştirildi. Letonya'da 70. dakikada geriye düştükten sonra maçı döndürmek adına sahada verdikleri mücadele, coşku ve kazanma duygusu ön plana çıktı ve beğenildi. 90+9'da gelen penaltıyla da olsa alınan galibiyet, kulübe dahil tüm futbolcularda bir duygusal patlamaya neden oldu.Alman hoca, 90 dakika boyunca maçı oyuncularıyla birlikte oynadı.Ama oyuncularla aynı duyguyu yaşadı. Kuntz'un gözyaşları, kazanılan 3 puandan çok oyuncularının coşkularına ortak olduğunun mesajıydı.ncelikle son saniye penaltısıyla Letonya karşısında makus talihimizi yendik. Oyuna baktığımız zaman kesinlikle iyi futbol oynayamıyoruz. Her zaman söylediğim gibi oturmuş bir sistemimiz ve kadro istikrarımız yok. Son maçtan bir örnek vereyim; orta sahamız Berat, Orkun ve Hakan Çalhanoğlu Biz bu maçı kazanarak en azından ikincilik şansımızı devam ettiriyoruz. Eğer Karadağ'ı yenebilirsek ben ikinci olabileceğimiz görüşündeyim. Tüm yorumları, maç yazılarını takip ettim.Herkesin ortak fikri şu;Bunun 1 numaralı nedeni; zaten kapasitesi sınırlı rakibin 4 oyuncu değiştirerek bütün düzenlerini bozan teknik direktör yanlışlığıydı. Bu da bizim işimize yaradı.spanya-Fransa maçını seyrettikten sonra bizim ortaya koyduğumuz oyuna 'futbol' demek çok zor. Kazanmak mühimdi ama oynanan oyun kötüydü.Letonya gibi bir takım karşısında son 10 dakika hariç, oyunda bir türlü üstünlüğü ele alamadık. Rakip bizim bütün pas opsiyonlarımızı kilitledi ve hiç beklemediğimiz bir anda da öne geçti. Ardından Serdar ile umutlandık ve Burak ile 3 puanı almayı başardık.Sistemsizliğin sistem halinde değerlendirildiği bir Milli Takım'ın istikrarlı sonuçlar alma şansı ne yazık ki yok.Bundan sonra kalan 2 maçı kayıpsız atlatmanın yanında özellikle Norveç'in puan kayıplarını beklemekten başka çaremiz yok.1- HOLLANDA (19)Karadağ (D)Norveç2- NORVEÇ (17)LetonyaHollanda (D) 3-TÜRKİYE (15)CebelitarıkKaradağ (D)