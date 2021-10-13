Ligin %70’i yabancı

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor. CIES'in (Spor AraştırmalarıMerkezi) araştırmasına göre;Avrupa ligleri içinde Türkiye ençok yabancı oyuncu kullanan 3. ligdurumunda. İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan... Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.
BİR GÖRÜŞ MURAT ÖZBOSTAN
Yasanın çıkması şart!
Takımlarımız mevcut yabancı kuralını sonuna kadar kullanmak istiyor. 8+3 kararı sonrası yaşanan büyük tartışmalara bakarsak genel görüş şuydu: 8 değil 11 yabancı ile oynayalım... Son transfer dönemi maşallah çok bereketli geçti. Özellikle büyük takımlar, yabancı oyuncuları kadrolarına kattılar. Allah'tan 8+3 kararıçıktı da 3 tane yerli futbolcuyu mecburensahada görüyoruz. Kural olmasa bir, bilemediniz iki yerli isim olurdu 11'lerde. Kural sayesinde Süper Lig'de birçok genç arkadaş ile tanıştık... Özetle yabancı kuralının ilerleyen dönemde daha da aşağılara çekilmesi gerekli.
ZARARDAN SORUMLULAR
Takımların borç tablolarına da bakarsak bu şart... 9 yıl önce yazılan Kulüpler Yasası yakında çıkacak. Bir kulüp başkanı, 100 milyon Euro ile kulübü alıp 500 milyon Euro'ya borcu çıkarıyor. Aradaki 400 milyon Euro'yusoran yok! Yasa yok.. Şimdi Kulüpler Yasası ile bu mümkün olacak. Yönetimler, bulundukları dönemdeki zarardan sorumlu olacaklar! İşte o zaman yabancı meselesi de farklı boyut alır! Emin olun.Türkiye içine baktığımızda ise yabancı oyuncu kullanma süreleri olarak Fatih Karagümrük %86 ile zirvede. Takipçisi %81.8 ile G.Saray... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ise listede %78.3 ile üçüncü durumda. G.Saray toplamda busezon 7 maçta 28 oyuncukullanırken, FatihKaragümrük ise 26 farklıoyuncudan faydalandı.