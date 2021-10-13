Magnum çekiliş sonuçlarına yönelik araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Çekiliş sonuçlarına göre; isim listesi ile kazananlar da belli olmuş olacak. 30 Eylül tarihinde sona eren kampanyaya katılanlar, çubukların üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adreslerini SMS olarak belirtilen numaraya iletmişlerdi. Peki; Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?