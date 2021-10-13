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Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:24

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Bu yılın Magnum Porsche çekiliş kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren kampanya için sonuçlar ve isim listesi, katılımcılar tarafından bekleniyor. Bu kapsamda; “Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt arayan katılımcılar için çekiliş ve sonuç açıklanma tarihi de belli oldu. İşte Magnum çekiliş sonuçları ve isim listesine yönelik bilgiler.

Magnum çekiliş sonuçlarına yönelik araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Çekiliş sonuçlarına göre; isim listesi ile kazananlar da belli olmuş olacak. 30 Eylül tarihinde sona eren kampanyaya katılanlar, çubukların üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adreslerini SMS olarak belirtilen numaraya iletmişlerdi. Peki; Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazananların isim listesi 16 Ekim 2021 tarihinde Magnum resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

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Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?
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