Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim 2021 Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:26

Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim 2021 Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?

Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim 2021 Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?

Yüzbinlerce Snapchat kullanıcısı, uygulamaya giriş yaptıktan sonra bağlantı hatası ile karşı karşıya kalıyor. Uygulamada yaşanan problemle birlikte Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor ve Snapchat ne zaman düzelecek soruları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama gelmedi. Peki, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim 2021 Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar;

Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor ve Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek soruları kullanıcıların gündemine oturmuş durumda. Bir süredir yüzbinlerce kullanıcı Snapchat isimli uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Hal böyle olunca, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor, Snapchat ne zaman düzelecek soruları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte konuya ilişkin detaylar;

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Pek çok Snapchat kullanıcısı uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Peki, Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?

İşte detaylar;

Popüler paylaşım sitesi Snapchat'e saat 14:33'ten itibaren erişimde problem yaşanmaya başlandı. 1 saati aşkın devam eden erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar uygulama hakkında Downdetector'e geri bildirimde bulundu.

15:48 itibariyle uygulamaya erişimde meydana gelen problemler geniş kitlelere yayıldı.

Snapchat'ten yapılmış henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Çökmenin daha çok dış ülkelerde olduğu görülüyor. Sorunun Türkiye'de de bazı kullanıcılarda yaşandığı öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Emekli maaşlarını yükseltiyor
Türkiye'den Suriye'de yeni güvenlik kuşağı
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika: Letonya maçı sonrası Stefan Kuntz için çarpıcı sözler! "Kuntz'un ağlama sebebi..."
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim 2021 Snapchat neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA