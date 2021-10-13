LEVENT TÜZEMEN: STEFAN KUNTZ, MAÇI OYUNCULARIYLA BİRLİKTE OYNADI

Norveç maçından sonra Milli Takım, kötü oynadığı için ağır eleştirildi. Letonya'da 70. dakikada geriye düştükten sonra maçı döndürmek adına sahada verdikleri mücadele, coşku ve kazanma duygusu ön plana çıktı ve beğenildi. 90+9'da gelen penaltıyla da olsa alınan galibiyet, kulübe dahil tüm futbolcularda bir duygusal patlamaya neden oldu.

"KUNTZ OYUNCULARLA AYNI DUYGUYU YAŞADI"

Kuntz da eski bir futbolcu olduğu için bu duyguyu yaşadı. Alman hoca, 90 dakika boyunca maçı oyuncularıyla birlikte oynadı. Kaçırılan gollerden sonra asla tepki koymadı. Ama oyuncularla aynı duyguyu yaşadı. Kuntz'un gözyaşları, kazanılan 3 puandan çok oyuncularının coşkularına ortak olduğunun mesajıydı.