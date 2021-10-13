2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ederken A Milli Takım ise gruptaki 8. maçında Letonya'yı son dakikada gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet sonrası gruptan çıkma şansını devam ettiren A Milli Takım kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. En yakın rakibimiz Norveç de Letonya ve Hollanda ile karşılaşacak.
STEFAN KUNTZ'UN GÖZYAŞLARI MAÇIN ARDINDAN GÜNDEM OLDU
Letonya maçında son dakikalarda gelen galibiyet sonrası Türkiye, gruptan çıkma şansını devam ettirirken maça damga vuran olaylardan biri de Stefan Kuntz'un saha içinde gözyaşlarını tutamaması oldu.
Son dakika golüyle gelen galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamayan teknik direktör Stefan Kuntz'un görüntüleri gündem olmuştu. Konuyla ilgili SABAH Spor yazarları çok çarpıcı sözler kaleme aldı.
Stefan Kuntz neden ağladı? İşte o çarpıcı ifadeler...
SORU: Letonya'yı son dakika penaltısı ile yendik. Kuntz gözyaşlarına boğuldu. Bu galibiyet sizce ne anlam ifade ediyor, umut gerçekten var mı?
ALİ GÜLTİKEN: KUNTZ KONUSU TÜRKİYE'DE DAHA ÇOK TARTIŞILACAK
Şu an bütün avantajımızı rakiplerimize vermiş durumdayız. Grupta birinci olan Hollanda'ya yenilip, ikinci sıradaki Norveç'le berabere kalarak onların altına düştük. Bundan sonra da bunu değiştiremeyiz. Kalan iki maçımızı da kazanıp beklemekten başka çaremiz yok. Letonya karşısında kazanmak elbette önemliydi. En azından bundan sonrası için grubun son maçına kadar az da olsa ümidimizi taşıyabileceğiz.
"GÖZYAŞLARI ONUN ÜZERİNDEKİ BASKIYI GÖSTERİYOR"
Kuntz konusu Türkiye'de daha çok tartışılacak. Son dakikalardaki gözyaşları üzerinde hissettiği baskıyı gösteriyor. O da genel olarak kabul görmediğinin farkında. Bu durum onun üzerinde daha fazla baskılar da yaratıyor.
LEVENT TÜZEMEN: STEFAN KUNTZ, MAÇI OYUNCULARIYLA BİRLİKTE OYNADI
Norveç maçından sonra Milli Takım, kötü oynadığı için ağır eleştirildi. Letonya'da 70. dakikada geriye düştükten sonra maçı döndürmek adına sahada verdikleri mücadele, coşku ve kazanma duygusu ön plana çıktı ve beğenildi. 90+9'da gelen penaltıyla da olsa alınan galibiyet, kulübe dahil tüm futbolcularda bir duygusal patlamaya neden oldu.
"KUNTZ OYUNCULARLA AYNI DUYGUYU YAŞADI"
Kuntz da eski bir futbolcu olduğu için bu duyguyu yaşadı. Alman hoca, 90 dakika boyunca maçı oyuncularıyla birlikte oynadı. Kaçırılan gollerden sonra asla tepki koymadı. Ama oyuncularla aynı duyguyu yaşadı. Kuntz'un gözyaşları, kazanılan 3 puandan çok oyuncularının coşkularına ortak olduğunun mesajıydı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: SİSTEMİMİZ VE KADRO İSTİKRARIMIZ YOK
Öncelikle son saniye penaltısıyla Letonya karşısında makus talihimizi yendik. Oyuna baktığımız zaman kesinlikle iyi futbol oynayamıyoruz. Her zaman söylediğim gibi oturmuş bir sistemimiz ve kadro istikrarımız yok. Son maçtan bir örnek vereyim; orta sahamız Berat, Orkun ve Hakan Çalhanoğlu. Hiç bir arada oynamışlar mı? Biz bu maçı kazanarak en azından ikincilik şansımızı devam ettiriyoruz. Eğer Karadağ'ı yenebilirsek ben ikinci olabileceğimiz görüşündeyim.
"SON 15 DAKİKADAKİ FUTBOLU NEDEN İLK DAKİKALARDA SERGİLEYEMEDİK?"
Tüm yorumları, maç yazılarını takip ettim. Her zamanki gibi gerçekleri doğru tespit edemiyoruz. Herkesin ortak fikri şu; son 15 dakikadaki futbolu neden önceki dakikalarda sergileyemedik? Bunun 1 numaralı nedeni; zaten kapasitesi sınırlı rakibin 4 oyuncu değiştirerek bütün düzenlerini bozan teknik direktör yanlışlığıydı. Bu da bizim işimize yaradı.
İSKENDER GÜNEN: AYNI ŞEYLERİ YAZMAKTAN BIKTIK USANDIK
İspanya-Fransa maçını seyrettikten sonra bizim ortaya koyduğumuz oyuna 'futbol' demek çok zor. Kazanmak mühimdi ama oynanan oyun kötüydü. Maçta top sadece Cengiz'in ayağına geldiği zaman heyecan duyduk. Letonya gibi bir takım karşısında son 10 dakika hariç, oyunda bir türlü üstünlüğü ele alamadık. Rakip bizim bütün pas opsiyonlarımızı kilitledi ve hiç beklemediğimiz bir anda da öne geçti. Ardından Serdar ile umutlandık ve Burak ile 3 puanı almayı başardık. Yıllardır aynı şeyleri konuşmaktan, yazmaktan bıktık usandık.
"ANİ BİR DUYGU BOŞALMASIYDI"
Sistemsizliğin sistem halinde değerlendirildiği bir Milli Takım'ın istikrarlı sonuçlar alma şansı ne yazık ki yok. İstikrar için ise ilk 11'de süreklilik sağlama zorunluluğu var. Bundan sonra kalan 2 maçı kayıpsız atlatmanın yanında özellikle Norveç'in puan kayıplarını beklemekten başka çaremiz yok. Kuntz'un galibiyetten sonra ağlaması ise ani bir duygu boşalmasıydı.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımlar Dünya Kupası'na direkt katılacak. Diğer üç ekip ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. Milliler, kalan iki maçta Cebelitarık ve Karadağ'ı yendiği taktirde 21 puana ulaşacak.
AVERAJ ÖNEMİ DE ÖNE ÇIKIYOR
Hollanda da kazanırsa grubu lider bitirecek. Norveç, Letonya'yı mağlup ettiği taktirde Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek, kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse play-off yolumuz açılacak. Norveç, Letonya'yı yenip, Hollanda ile berabere kalırsa 21 puana ulaşacak. O zaman iş averaja kalacak.
Ancak şu anda Norveç averaj olarak bizden daha iyi durumda. Bu nedenle son iki maçımızdan galibiyetle ayrılırken farklı skorlar almamız gerekecek. Hollanda kalan 2 maçtan sadece 1 puan çıkarır, Norveç' de onları yenerek 4 puan alır, A Milliler ise 2'de 2 yaparsa Portakallar 3. olarak saf dışı kalacak.