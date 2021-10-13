Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika su kesintisi duyuruları: 13 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler! Sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:30

Son dakika su kesintisi duyuruları: 13 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler! Sular ne zaman gelecek?

Son dakika su kesintisi duyuruları: 13 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’nda su dağıtımı ve altyapı çalışmaları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yürütülüyor. Arıza ve bakım amacıyla yaşanabilecek kesintiler de kurum tarafından “13 Ekim İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler” başlığı ile duyuruluyor. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve güncel kesintiler.

Bugün İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İstanbul'da su tedariğini sağlayan İSKİ; arıza ve bakım amaçlı çalışmalar kapsamında yaşanacak kesintileri 13 Ekim İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler başlığı altında duyurdu. Sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler, son dakika su kesintisi duyuruları ile kamuoyuna sunuluyor. İşte detaylar ve güncel uyarılar.

13 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİSİ DUYURULARI İSKİ

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2021 02:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Son dakika su kesintisi duyuruları: 13 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler! Sular ne zaman gelecek?
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