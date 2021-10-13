Son dakika su kesintisi duyuruları: 13 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler! Sular ne zaman gelecek?

Bugün İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İstanbul'da su tedariğini sağlayan İSKİ; arıza ve bakım amaçlı çalışmalar kapsamında yaşanacak kesintileri 13 Ekim İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler başlığı altında duyurdu. Sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler, son dakika su kesintisi duyuruları ile kamuoyuna sunuluyor. İşte detaylar ve güncel uyarılar.
13 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİSİ DUYURULARI İSKİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaburun Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.10.2021 02:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmutbey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|13.10.2021 09:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.