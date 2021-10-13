Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:56 Son Güncelleme: 13.10.2021 08:58

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu hafta sonu Trabzonspor deplasmanından iyi bir sonuç alıp liderliğini devam ettirmek istiyor. Vitor Pereira yönetiminde ligde 8 maç oynayan Fenerbahçe bu maçların sadece birini kaybetti. Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de devre arası için çalışmalar başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasından sonra Independiente forması giyen Fabricio Bustos ile ilgilenmişti. Maddi detaylar nedeniyle gerçekleşmeyen Bustos transferi devre arasında sürprizle sonuçlanabilir.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN DEVRE ARASI SAĞ BEK ATAĞI!

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sezon başında Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'u çok istemişti.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Takvim'in haberine göre Fabricio Bustos konusunda yeni gelişmeler var. Bustos'un Indipendiente ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Fenerbahçe kurmalar Ocak ayında Indipendiente ile yeniden görüşecek.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4 kez de Arjantin milli takımında forma giydi.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Bu sezon Arjantin Süperliga'da 15 maça çıkan Bustos, bir gol atarken iki de asist yaptı.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

FENERBAHÇE AKADEMİSİ'NDEN MESUT VE SOSA'YA TEŞEKKÜR!

Kendilerine malzeme yardımı yapan ağabeylerine mektup yazan genç yıldızlar, "Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz" derken "Biz bir aileyiz" notunu düştüler.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

DUYGULANDIRAN MEKTUP!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü iki yıldızı Mesut Özil ile Jose Sosa, A Takım ile Futbol Akademisi arasında müthiş bir bağ kurulmasına öncelik etti.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Akademisi'nde forma giyen geleceğin yıldız adaylarına malzeme ihtiyaçlarını karşılayarak destek olan iki futbolcu, gençlerden gelen teşekkür mektubu ile duygulandı.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Gençler başta krampon olmak üzere bir futbolcunun gereksinim duyduğu her türlü malzeme konusunda ihtiyaçlarını karşılayan Mesut'a Türkçe, Sosa'ya İngilizce mektup yazdı.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

ZİYARETE GİTME SÖZÜ DE VERDİLER

Gençler, "Futbol Akademisi olarak hayalleri bir gün sizler gibi başarılı futbolcular olmak olan biz genç sporculara gösterdiğiniz yakın ilgi ve manevi desteklerinizden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Biz bir aileyiz!" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Vitor Pereira çok istiyordu, sezon başı olmadı devre arası geliyor! Sağ kanada tangocu...

Mesut ve Sosa bu mektup karşısında çok duygulanırken maç temposunda müsait oldukları bir dönemde altyapıyı ziyaret etme ve onlarla bir araya gelme sözü verdiler.

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