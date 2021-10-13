ZİYARETE GİTME SÖZÜ DE VERDİLER

Gençler, "Futbol Akademisi olarak hayalleri bir gün sizler gibi başarılı futbolcular olmak olan biz genç sporculara gösterdiğiniz yakın ilgi ve manevi desteklerinizden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Biz bir aileyiz!" ifadelerini kullandı.