Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli?

Taha Çakmak hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yayınlanan son Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?
Taha Çakmak 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı.
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Taha Çakmak hakkında henüz bir bilgi bulunmamazken detaylar haberimizde yer alacaktır...
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.