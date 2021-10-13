Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli?

Taha Çakmak hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yayınlanan son Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?