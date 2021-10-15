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Giriş Tarihi: 15.10.2021 08:00 Son Güncelleme: 15.10.2021 08:00

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Taha Çakmak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. Böylelikle Merkez Bankası’nda 2 Başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. Alınan kararlar son dakika haberi olarak duyurulurken Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, görevleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?

Taha Çakmak hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yayınlanan son Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı.

1981'de Elazığ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi.

2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu'da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş.'de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev aldı.

2019-2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çakmak, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak kaç yaşında ve aslen nerelidir?
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