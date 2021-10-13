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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımlar Dünya Kupası'na direkt katılacak. Diğer üç ekip ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. Milliler, kalan iki maçta Cebelitarık ve Karadağ'ı yendiği taktirde 21 puana ulaşacak. Hollanda da kazanırsa grubu lider bitirecek. Norveç, Letonya'yı mağlup ettiği taktirde Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek, kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse play-off yolumuz açılacak. Norveç, Letonya'yı yenip, Hollanda ile berabere kalırsa 21 puana ulaşacak. O zaman iş averaja kalacak. Ancak şu anda Norveç averaj olarak bizden daha iyi durumda. Bu nedenle son iki maçımızdan galibiyetle ayrılırken farklı skorlar almamız gerekecek. Hollanda kalan 2 maçtan sadece 1 puan çıkarır, Norveç' de onları yenerek 4 puan alır, A Milliler ise 2'de 2 yaparsa Portakallar 3. olarak saf dışı kalacak.

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Türkiye gruptan nasıl çıkar?
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