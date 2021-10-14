13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde kim birinci?

Dün ekrana gelen Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Toprakları gibi dizilerden kimin birinci olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaların birincisi olan yeni sezona bomba gibi başlayan ATV dizisi Kuruluş Osman olmuştu. Dizinin bu haftaki sıralaması ve "dünkü reytinglerde kim birinci?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika ve dünkü reyting birincisi!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

6 Ekim Çarşamba günü reyting birincisi 7 Ekim Perşembe günü duyurulmuştu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.