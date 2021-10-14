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Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:49

13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde kim birinci?

13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde kim birinci?

13 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Dünya Hali gibi diziler reytinglerde birbiriyle yarıştı. Her bölümüyle reytinglerde zirveye oturmayı başaran Kuruluş Osman dizisinin dün akşamki başarısı merak edilirken, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde kim birinci sorusu yanıt arıyor. Dizileri takip eden milyonlarca TV izleyicisi, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasını merak ediyor. İşte 13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika!

Dün ekrana gelen Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Toprakları gibi dizilerden kimin birinci olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaların birincisi olan yeni sezona bomba gibi başlayan ATV dizisi Kuruluş Osman olmuştu. Dizinin bu haftaki sıralaması ve "dünkü reytinglerde kim birinci?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika ve dünkü reyting birincisi!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

6 Ekim Çarşamba günü reyting birincisi 7 Ekim Perşembe günü duyurulmuştu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

13 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların saat 10:00-11:00 aralığında açıklanması bekleniyor. 13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakanla Hayatın Ritmi

08:50 Kalk Gidelim

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye

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13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde kim birinci?
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