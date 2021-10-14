İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787886

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7792333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah COŞKUN, GAMZE, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, İSFAHAN sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7484333

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, ODUN MEYDANI, YUVA sk / MÜEYYETZADE mah NECATİBEY sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787920

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÖKSÜZÇOCUK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 14/10/2021 16:00:00 - 14/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7782899

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, AYDENİZ, BAĞ, BİROL, ENİS, FIRIN, FİKRİ, KARTOPU, LATİF, SİNEM, TEPE, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7782920

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7782912

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, DİCLE, ENİS, FIRAT, FIRIN, HATIRA, TAYFUN, TEPE sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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