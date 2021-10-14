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Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:24 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:24

14 Ekim planlı elektrik kesintisi listesi: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı! Elektrikler ne zaman gelecek?

14 Ekim planlı elektrik kesintisi listesi: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı! Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektrik dağıtımının sağlandığı megakent İstanbul’da arıza onarımı ve bakım amaçlı planlı elektrik kesintileri meydana gelebiliyor. Altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen planlı kesintiler, 14 Ekim planlı elektrik kesintisi listesi ile vatandaşlara duyuruluyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak olan kesintiler internetten duyurulurken, kesinti yaşayan vatandaşlar, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı ile detaylar haberimizde.

Vatandaşların elektrik kesintileri sebebiyle mağduriyet yaşamaması adına BEDAŞ ve AYEDAŞ internet siteleri üzerinden güncel elektrik kesintileri listesi duyuruluyor. Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacağı 14 Ekim planlı elektrik kesintisi listesi ile vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kesinti ile karşı karşıya kalan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorulara yanıt ararken, pek çok vatandaş AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı ile güncel kesintileri takip ederek tedbirini alıyor. İşte bugün kesinti yaşanacak ilçeler ve detaylar.

14 EKİM ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI

13:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ABANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞENEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SÜNGERTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SOYLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MARAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEREF BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ELBİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİL ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PEMBE SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MUHTAR AHMET AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BEDİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEHİT ERKAN GEÇGEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AHSEN

ÜSKÜDAR

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GONCALAR

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BOZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YILDIRAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: CAMTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEHİR KAHYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KAVUKLU HAMDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: İSTASYON ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: YILDIZ RONA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEHİR KAHYA

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PETEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TERCÜMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DOĞUŞ ÇIKMAZI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: YAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TURABOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: MEHPARE

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

14 EKİM AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7789325

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah SARMAŞIK 1, TUNABOYU, ÇAMLICA 2 sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787879

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 14/10/2021 14:00:00 - 14/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7783251

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, KAVAK, KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7759333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah LADİN sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7783264

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7759346

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7759347

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787886

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7792333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah COŞKUN, GAMZE, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, İSFAHAN sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7484333

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, ODUN MEYDANI, YUVA sk / MÜEYYETZADE mah NECATİBEY sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7787920

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÖKSÜZÇOCUK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 14/10/2021 16:00:00 - 14/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7782899

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, AYDENİZ, BAĞ, BİROL, ENİS, FIRIN, FİKRİ, KARTOPU, LATİF, SİNEM, TEPE, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7782920

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7782912

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, DİCLE, ENİS, FIRAT, FIRIN, HATIRA, TAYFUN, TEPE sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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14 Ekim planlı elektrik kesintisi listesi: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı! Elektrikler ne zaman gelecek?
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