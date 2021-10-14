Vatandaşların elektrik kesintileri sebebiyle mağduriyet yaşamaması adına BEDAŞ ve AYEDAŞ internet siteleri üzerinden güncel elektrik kesintileri listesi duyuruluyor. Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacağı 14 Ekim planlı elektrik kesintisi listesi ile vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kesinti ile karşı karşıya kalan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorulara yanıt ararken, pek çok vatandaş AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı ile güncel kesintileri takip ederek tedbirini alıyor. İşte bugün kesinti yaşanacak ilçeler ve detaylar.
14 EKİM ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI
13:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ABANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞENEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SÜNGERTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SOYLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MARAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEREF BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ELBİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİL ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PEMBE SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MUHTAR AHMET AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BEDİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEHİT ERKAN GEÇGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AHSEN
ÜSKÜDAR
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GONCALAR
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YILDIRAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: CAMTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEHİR KAHYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KAVUKLU HAMDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: İSTASYON ARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: YILDIZ RONA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEHİR KAHYA
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TERCÜMAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DOĞUŞ ÇIKMAZI
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: YAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: TURABOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: MEHPARE
14 EKİM AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 7789325
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah SARMAŞIK 1, TUNABOYU, ÇAMLICA 2 sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787879
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 14/10/2021 14:00:00 - 14/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 7783251
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, KAVAK, KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7759333
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah LADİN sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7783264
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7759346
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7759347
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 14/10/2021 03:00:00 - 14/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787886
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7792333
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah COŞKUN, GAMZE, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, İSFAHAN sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 7484333
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, ODUN MEYDANI, YUVA sk / MÜEYYETZADE mah NECATİBEY sk bölgelerinde 14/10/2021 00:00:00 - 14/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7787920
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÖKSÜZÇOCUK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 14/10/2021 16:00:00 - 14/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 7782899
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, AYDENİZ, BAĞ, BİROL, ENİS, FIRIN, FİKRİ, KARTOPU, LATİF, SİNEM, TEPE, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7782920
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7782912
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, DİCLE, ENİS, FIRAT, FIRIN, HATIRA, TAYFUN, TEPE sk bölgelerinde 14/10/2021 09:00:00 - 14/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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