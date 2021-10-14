Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! Sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 06:15 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:24

14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! Sular ne zaman gelecek?

14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! Sular ne zaman gelecek?

14 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde su kesintisiyle karşılaşan pek çok vatandaş “Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” sorularına yanıt arıyor. Ev ve iş yerlerinde su kesintisi olup olmayacağını merak eden vatandaşlar tedbirli olabilmek adına İSKİ 14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları ekranını takip ediyor. İşte İSKİ tarafından paylaşılan İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile arıza kesinti sorgulama ekranı!

Bugün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Bazıları dün gece başlayan bu kesintiler bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürecek. Basınç düşüklüğü, şebeke hattı arızası ve benzeri sebeplerle yaşanan kesintiler, "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorularla araştırılıyor. 14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve arıza kesinti sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

14 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 13.10.2021 19:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 01:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ: İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! Sular ne zaman gelecek?
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