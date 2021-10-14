Bugün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Bazıları dün gece başlayan bu kesintiler bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürecek. Basınç düşüklüğü, şebeke hattı arızası ve benzeri sebeplerle yaşanan kesintiler, "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorularla araştırılıyor. 14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve arıza kesinti sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

14 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 13.10.2021 19:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.