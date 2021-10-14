Bugün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Bazıları dün gece başlayan bu kesintiler bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürecek. Basınç düşüklüğü, şebeke hattı arızası ve benzeri sebeplerle yaşanan kesintiler, "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorularla araştırılıyor. 14 Ekim son dakika su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve arıza kesinti sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.
14 EKİM GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Selim Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|13.10.2021 19:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tahtakale Mah,Firuzköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|13.10.2021 23:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|13.10.2021 23:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|13.10.2021 23:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.10.2021 01:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.