Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 5.bölüm tamamı izle!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita'nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar?

Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti. Bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etmiş, arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer'in Baba Oruç'a olan kini bu olayla daha da artmış, intikam için Baba Oruç'un gemisini sabote etme kararı almıştı. Bu suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmişlerdi. Bu mücadeleden sağ çıkan taraflar kim olacak? Baba Oruç için her şeyin sonu mu yoksa her şey daha yeni mi başlıyor?