Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.bölüm tamamı izle!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 22:12 Son Güncelleme: 14.10.2021 22:15

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.bölüm tamamı izle!

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 5.bölüm tamamı izle!

Tarihi konulu yapım Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. En son 5.bölümüyle ekrana gelen yapımda Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita’nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Diziyi canlı olarak takip edemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle seçeneği ve TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.bölüm tamamı hemen izle ekranı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.bölüm TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astep'nin paylaştığı dizide bu hafta Despina'nın karnındaki çocuk onu günbegün ölüme götürmektedir. Lakin o bu duruma Baba Oruç'u sevdiği için katlanıyordur. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açılacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm full kesintisiz izle TRT1'de!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita'nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar?

Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti. Bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etmiş, arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer'in Baba Oruç'a olan kini bu olayla daha da artmış, intikam için Baba Oruç'un gemisini sabote etme kararı almıştı. Bu suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmişlerdi. Bu mücadeleden sağ çıkan taraflar kim olacak? Baba Oruç için her şeyin sonu mu yoksa her şey daha yeni mi başlıyor?

Diğer tarafta ise Midilli'den İskenderiye'ye yelken açan Hızır, Niko, İshak ve Hamza'nın içinde olduğu gemi Radko ve askerlerinin olduğu savaş gemisi tarafından saldırıya uğramıştı. Fakat Hızır Reis'in zeka dolu ve bir o kadar da cesaret isteyen planı işe yaramış ve Radko'nun gemisini püskürtmeyi başarmışlardı. Ancak Pietro'dan kesin emir almış olan korkusuz savaşçı Radko da peşlerini bırakmamaya kararlıdır. Radko'nun yeni stratejisi nasıl şekillenecektir? Hızır, Niko ve İshak, ona karşı kendilerini ve kitabı koruyabilecekler mi?

Tüm bu hadiseler deryalarda yaşanırken, Baba Oruç'un öldüğünü düşündüğü Antuan, Pietro'nun gayretleri sonucunda eski sağlığına kavuşmuştu. Antuan'ın tehlikeli bir savaşçı ve becerikli bir korsan olduğunu bilen Pietro, onu kendi tarafında savaşması için ikna edebilecek midir?

Öte yandan Despina'nın karnındaki çocuk onu günbegün ölüme götürmektedir. Lakin o bu duruma Baba Oruç'u sevdiği için katlanıyordur. Babası Yorgo ve Oruç'un ailesine fitne saçmak isteyen Asiye'nin öğütleri kafasını karıştırıyordur. Peki, Depsina onları dinleyip karnındaki çocuktan vazgeçecek midir? Despina'yı Oruç'tan ayırmak isteyen Yorgo neler yapacaktır?

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5.bölüm tamamı izle!
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