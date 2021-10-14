Başkan Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri etkileyecek?

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde tamamlanacağını bildirdi. Konuya ilişkin bir diğer beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 'Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.' Dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor.' açıklamasında bulundu.

İşte 3600 ek göstergeye ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;