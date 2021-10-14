Başkan Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri etkileyecek?

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde tamamlanacağını bildirdi. Konuya ilişkin bir diğer beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 'Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.' Dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor.' açıklamasında bulundu.
İşte 3600 ek göstergeye ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;
3600 EK GÖSTERGE NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI
Mevcut 3600 sonrası Fark
(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye
Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982
Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982
Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297
İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA
Emekli maaşı artışı 1.200 TL
İkramiye artışı 45.210 TL
EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA
Emekli maaş artışı 1.100 TL
İkramiye artışı 41.500 TL
Not: Rakamlar ortalamadır. Kıdem, derece ve unvana göre farklılık gösterir.