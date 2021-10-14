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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Bulut: Benden önce F.Bahçe 7. oluyordu!

Bulut: Benden önce F.Bahçe 7. oluyordu!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ligin son 10 haftasında yolların ayrıldığı Bulut şöyle konuştu: "Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Gaziantep FK ile 3 yıl anlaşmamın nedeni; bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermek. İnşallah buradan Avrupa'ya giderim ve bir Türk teknik adam orada başarılı olur. Yerli hocalar kendini geliştirmeli ama bu kadar kötü konumda gösterilmemeli. Buraya Prandelli, Mancini gibi hocalar geldi. Say Allah say. Ne yaptıklarını gördük. Yerli hocalara o kadar sallamamak lazım" ifadelerini kullandı.

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Bulut: Benden önce F.Bahçe 7. oluyordu!
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