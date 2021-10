Bulut: Benden önce F.Bahçe 7. oluyordu!

FK Teknik Direktörü Erol Bulut çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe 'yi çalıştıran ve ligin son 10 haftasında yolların ayrıldığı Bulut şöyle konuştu: "Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Gaziantep FK ile 3 yıl anlaşmamın nedeni; bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermek. İnşallah buradan Avrupa'ya giderim ve bir Türk teknik adam orada başarılı olur.Buraya Prandelli Mancini gibi hocalar geldi. Say Allah say. Ne yaptıklarını gördük. Yerli hocalara o kadar sallamamak lazım" ifadelerini kullandı.