Bulut: Benden önce F.Bahçe 7. oluyordu!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ligin son 10 haftasında yolların ayrıldığı Bulut şöyle konuştu: "Bendenönce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçevardı. Avrupa kupalarına katılmasındapayımız olduğunudüşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Gaziantep FK ile 3 yıl anlaşmamın nedeni; bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermek. İnşallah buradan Avrupa'ya giderim ve bir Türk teknik adam orada başarılı olur. Yerli hocalarkendini geliştirmeli ama bukadar kötü konumda gösterilmemeli. Buraya Prandelli, Mancini gibi hocalar geldi. Say Allah say. Ne yaptıklarını gördük. Yerli hocalara o kadar sallamamak lazım" ifadelerini kullandı.